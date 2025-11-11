Baltijas balss logotype
В Британии признали, что за полгода ошибочно выпустили из тюрем более 90 осужденных 1 170

ЧП и криминал
Дата публикации: 11.11.2025
BB.LV
Изображение к статье: В Британии признали, что за полгода ошибочно выпустили из тюрем более 90 осужденных
ФОТО: Unsplash

В Министерстве юстиции Великобритании признали, что с апреля до конца октября 2025 года из пенитенциарных учреждений ошибочно выпустили более 90 осужденных преступников.

По последним данным Минюста Великобритании, с 1 апреля и до конца октября этого года из британских тюрем ошибочно отпустили 91 человека, сообщает SkyNews.

Министр юстиции Дэвид Лемми в общении с депутатами Палаты общин признал, что процедура освобождения "требует радикального пересмотра".

Он также подтвердил, что трех ошибочно освобожденных до сих пор не нашли. Двух отпустили еще в августе и декабре 2024 года, одного – в июне 2025 года, из них один иностранец. В дополнение, уточняется еще один вероятный случай ложного освобождения имел место 3 ноября.

Встречаются и совестливые сидельцы. Так, некий 35-летний Уильям Смит, приговоренный к 45 месяцам лишения свободы за многочисленные мошеннические преступления, после ошибочного освобождения сам вернулся в тюрьму Вондсворт на юго-западе Лондона.

#тюрьма #Британия
Оставить комментарий

(1)
  • bt
    bory tschist
    11-го ноября

    этa "бб" с каждым выпуском всё больше напоминает помойку, где собирают уже завонявшие отходы других европейских порталов прошлой недели (а то, и – 2,3,4 недель)!

    0
    1

