Прокуратура Рижского региона передала в суд дело о незаконном обращении с отходами, в результате которого государству был причинён ущерб в размере 1,85 миллиона евро, сообщили агентству LETA в прокуратуре.

По уголовному делу обвиняются двое мужчин — член правления предприятия и его уполномоченное лицо — в нарушении правил обращения с отходами, что причинило значительный вред.

Учитывая, что преступное деяние было совершено в интересах юридического лица, начат также процесс о применении принудительных мер воздействия к предприятию.

У компании не было разрешения на осуществление загрязняющей деятельности категории B и не было права выполнять какие-либо действия по обращению с отходами. Несмотря на это, в период с 14 марта 2018 года по 31 мая 2022 года на территории предприятия незаконно были захоронены 3648 тонн пищевых отходов.

Таким образом государству был нанесён имущественный ущерб в размере 1,85 миллиона евро, а также причинён вред окружающей среде, создав повышенные риски загрязнения почвы и грунтовых вод, указали в прокуратуре.

Дело передано в Рижский окружной суд.