В последнее время зафиксировано несколько случаев, когда против заблудившихся чужих домашних животных применяли огнестрельное оружие, сообщает передача Degpunktā (ТВ3). Подобная ситуация произошла несколько дней назад в Салдусе — пуля, выпущенная незнакомцем, попала в позвоночник кошки. После сложной операции животное пошло на поправку, и есть надежда, что со временем оно снова сможет ходить. Однако до сих пор неизвестно, кто именно направил оружие на беззащитное существо.

После обычной ночной прогулки по району любимица семьи Юрциксов — четырёхлетняя кошка по кличке Бейонсе — вернулась домой, волоча задние лапы. Родители Монты первыми увидели раненое животное. Они подумали, что кошку сбила машина, и сразу отвезли её к ветеринару. Рентген показал, что в теле находится дробь.

Инцидент произошёл в окрестностях улицы Блауманя в Салдусе. Сначала животное осмотрел врач в местной клинике, затем кошку отвезли в Кулдигу. Там ветеринар порекомендовала провести операцию уже в Риге. Сейчас у кошки всё ещё есть шанс снова встать на все четыре лапы, но впереди у неё долгий период восстановления.

На сегодняшний день семья уже вложила более 1500 евро, чтобы Бейонсе смогла снова ходить.

Монтa слышала и о других случаях, когда в Салдусе стреляли в домашних животных, однако их хозяева не обращались в полицию. В данном же случае правоохранительные органы проводят расследование, и крайне важно, чтобы откликнулись свидетели, располагающие информацией о возможном преступнике.

ТВ3