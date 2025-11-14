Baltijas balss logotype
Гривский филиал Даугавгривской тюрьмы уходит в историю: половина сотрудников потеряет работу 0 1842

ЧП и криминал
Дата публикации: 14.11.2025
LETA
Изображение к статье: Гривский филиал Даугавгривской тюрьмы уходит в историю: половина сотрудников потеряет работу
ФОТО: LETA

С открытием новой тюрьмы в Лиепае будет закрыт ряд устаревших тюрем. Среди них - Гривский филиал Даугавгривской тюрьмы в Даугавпилсе, где 780 заключенных содержатся в камерах, не соответствующих стандартам современных тюрем, сообщают общественные СМИ.

Устаревшая инфраструктура не может гарантировать безопасность, приватность и соблюдение требований гигиены. Гривская тюрьма уже готовится к переменам, и само здание больше не понадобится Министерству юстиции.

Гривский филиал Даугавгривской тюрьмы расположен в старом здании, построенном в XIX веке. Это оборонительное сооружение когда-то предназначалось для защиты от наполеоновской армии, но после восстановления независимости Латвии было преобразовано в тюрьму с камерами.

Последняя внутренняя реновация была проведена менее 10 лет назад. Коридор, ведущий к тюремным камерам, зарешечен. Камеры большие - в среднем в них содержатся 15 человек. Из-за этого возникают проблемы в отношениях, регулярные конфликты, сказал начальник Даугавгривской тюрьмы Ингус Мицкевич. Помимо проблем с гигиеной и невозможности обеспечить приватность, существует ещё один существенный риск - формирование так называемой субкультуры. Наличие больших камер создаёт благоприятную почву для этого, сотрудникам сложнее соблюдать определённые процедуры и обеспечивать, чтобы субкультура не распространялась. Конечно, происходит и распространение различной информации, что было бы нежелательно среди заключённых, добавил госсекретарь Министерства юстиции Михаил Папсуевич.

Современные стандарты Совета Европы предусматривают размещение только двух заключенных в одной камере, поэтому в следующем году часть заключенных будет переведена в недавно построенную Лиепайскую тюрьму. Куда переведут остальных, пока решается.

"Новая тюрьма в Лиепае создаст более благоприятные условия не только для клиентов, но и для сотрудников", - сказал Мицкевич.

В Даугавгривской тюрьме два отделения - Даугавпилсское и Гривское. В них работают 500 сотрудников. С закрытием Гривского отделения количество сотрудников сократится примерно вдвое. Мицкевич и часть сотрудников Гривского отделения не потеряют работу, поскольку продолжат работать в Даугавпилсской тюрьме, которая не будет закрыта. Некоторые ищут новые должности в Государственной полиции, Государственной пограничной охране и других тюрьмах, сказал начальник тюрьмы.

#тюрьма #Латвия #безопасность #реновация
Оставить комментарий

Видео