Девятилетний мальчик по дороге из школы домой столкнулся с мужчиной, который зазывал его сесть в машину. К счастью, ребёнок отказался и позже рассказал о случившемся матери. Подозрительный транспорт попал в объектив камеры видеонаблюдения, и полиция сейчас ищет его владельца, сообщает передача Degpunktā (ТВ3).

Мальчик, живущий в Зиепниеккалнсе, пережил пугающий разговор с незнакомцем. На пути домой его остановил мужчина.

О произошедшем рассказывает мать ребёнка: "Он пришёл домой из школы, меня в тот момент ещё не было. Я сама приехала позже, и он говорит, первая фраза вообще была: ‘Меня, наверное, хотели похитить’. Говорит это с улыбкой, и сначала показалось, что это какая-то шутка".

Удивление сменилось ужасом, когда сын начал рассказывать подробности. Пожилой мужчина, сидевший за рулём красного фургона, предложил подвезти ребёнка домой. Мальчик отказался, так как, к счастью, до входной двери оставалось всего несколько метров.

"Мы начали связываться с соседями – они дали видео. На записи с камеры наблюдения действительно видно, как в это время проезжал тот самый фургон, действительно красный, как и говорил сын. Самое странное, что он доехал до конца улицы, развернулся и уехал обратно", – рассказывает мать ребёнка.

Она продолжает: "Здесь всего шесть домов, и везти ребёнка некуда – дальше только лес. Как можно предлагать подвезти, а потом просто развернуться и уехать? Знаю, что возле школы уже были случаи, когда предлагали сесть в машину, предлагали конфеты незнакомые люди. Такие случаи вообще уже бывали в Зиепниеккалнсе".

Два года назад уже сообщалось о случае в этом же микрорайоне, когда в автобусе к 11-летней девочке приставал мужчина. Он передал ей любовное письмо и хотел встретиться. Девочка смогла уйти и рассказала об этом родителям, а затем о происшествии узнали и жители Зиепниеккалнса.

Один из них разработал план разоблачения педофила – он выдал себя за девочку и отправил мужчине сообщение с предложением встретиться. Незнакомец согласился, и, когда пришёл на угол с цветами в руках, ожидая свидания с пятиклассницей, его встретил взрослый местный житель.

Тогда жители сразу не сообщили в полицию, но в этом случае мать мальчика немедленно написала заявление, и в данный момент правоохранительные органы расследуют происшествие. Женщина говорит, что теперь не будет спускать ребёнка с глаз.

"Как себя сейчас чувствует сын? Он воспринимает это довольно спокойно – просто не осознаёт последствий. Ему девять, восемь лет, не думаю, что он сильно понимает. Теперь, когда он будет возвращаться домой, я всегда пойду ему навстречу, потому что на нашей маленькой, тихой улице мне больше не по себе", – говорит мать.

Домогательства со стороны преступников – кошмар любого родителя, особенно когда сыновья и дочери начинают ходить по улицам одни. Как их защитить, если невозможно быть рядом?

Директор департамента по обеспечению благополучия детей Центра защиты прав детей Ако Карлис Цекулис отмечает, что самое важное – начинать говорить с детьми о безопасности с раннего возраста и делать это регулярно.

Он объясняет, что благодаря постоянному общению создаётся безопасная среда, в которой дети будут чувствовать себя защищёнными и не побоятся рассказывать родителям о подобных случаях.

Если вы узнали фургон, изображённый на видео, видели его в Зиепниеккалнсе или знаете, где он находится и кто его владелец, просим позвонить в полицию по телефону 112.

ТВ3