В Киеве задержан 22-летний преступник, изнасиловавший 11-летнюю школьницу 0 1239

ЧП и криминал
Дата публикации: 14.11.2025
BB.LV
Изображение к статье: Полиция оперативно обнаружила негодяя.

Полиция оперативно обнаружила негодяя.

За такое преступление положено до 15 лет.

В Киеве задержали 22-летнего мужчину по подозрению в изнасиловании 11-летней школьницы, которую он нашел в приложении для знакомств. Подозреваемому грозит от 10 до 15 лет лишения свободы за изнасилование лица, не достигшего 14 лет, сообщает 24tv.ua.

В полиции рассказали, что мужчина познакомился с 11-летней школьницей в приложении для знакомств и в течение двух недель вел с ней переписку. Все время он подыскивал общие темы для разговоров с девушкой чтобы войти к ней в доверие.

В дальнейшем молодой человек впоследствии пригласил школьницу погулять в парке. На прогулке он завел девушку в заброшенное здание и изнасиловал ее.

Впоследствии девушка рассказала обо всем матери, после чего в полицию обратилась женщина, которая рассказала о том, что неизвестный мужчина изнасиловал ее малолетнюю дочь. В течение суток оперативники разыскали и задержали подозреваемого. Им оказался 22-летний уроженец Сум, который сейчас живет в Киеве.

Действия подозреваемого квалифицированы по части 4 статьи 152 УК Украины, а именно как изнасилование, совершенное в отношении лица, не достигшего четырнадцати лет, независимо от его добровольного согласия, – сообщили в прокуратуре.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 10 до 15 лет.

Другие криминальные новости Украины

В Киеве будут судить 17-летнюю мать, которая на 5 дней оставила своего сына в квартире без еды и присмотра. Такие действия матери привели к тяжелым заболеваниям ребенка.

На Киевщине правоохранители разоблачили 37-летнего жителя области, который в течение года систематически насиловал своих несовершеннолетних падчериц. Теперь подозреваемому грозит до 15 лет заключения или пожизненное лишение свободы.

В начале октября полиция также задержала 26-летнего мужчину, подозреваемого в причастности к исчезновению 15-летней девушки в Винницкой области. Он признался в убийстве несовершеннолетней и признал, что умышленно сбросил ее тело в колодец.

#преступления
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
