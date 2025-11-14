В Риге в рамках мероприятий по ограничению нелегальной иммиграции были задержаны 16 нелегальных мигрантов, сообщил сегодня на пресс-конференции вице-мэр Риги Эдвард Ратниекс (Национальное объединение), пишет LETA.

Таким образом, всего задержано 38 человек, не имевших законных оснований находиться в Латвии, что на 65% больше, чем в 2024 году.

Ратниекс отметил, что цель этих мероприятий — добиться того, чтобы в Риге не было нелегальных мигрантов.

Он подчеркнул, что легальная миграция является ещё большей проблемой. Поэтому планируется продолжить начатые рейды, а также работу по ограничению легальной миграции.

По его мнению, для этого, во-первых, необходимо существенно сократить долю студентов из третьих стран, во-вторых, ввести строгие требования к знанию госязыка в сфере обслуживания, и, в-третьих, не допустить «открытых шлюзов» для воссоединения семей.

Как уже сообщало агентство LETA, в конце сентября в Риге начались мероприятия по выявлению нелегальных мигрантов, инициированные политиками Национального объединения.

Ранее Ратниекс заверил, что это не будет одноразовая акция, а станет регулярной и систематической работой. Он призвал рижан сообщать в Рижскую муниципальную полицию, если им известны места возможного скопления нелегальных мигрантов.

В то же время начальник Государственной пограничной охраны Гунтис Пуятс ранее заявил, что Ратниекс преувеличивает проблему распространения нелегальных мигрантов в столице.

Мэр Риги Виестур Клейнбергс (Прогрессивные) также указывал, что борьба с нелегальной иммиграцией не является приоритетом для Рижской муниципальной полиции, и дополнительные ресурсы на это выделяться не будут. Он напомнил, что Рижская полиция, Служба государственной безопасности и Министерство внутренних дел и так ежедневно проводят проверки и обеспечивают безопасность. Клейнбергс также скептически оценивал инициативы Национального объединения.

Руководитель Рижской муниципальной полиции Юрис Лукас подчеркнул, что полиция не будет останавливать людей на улицах и требовать документы у туристов. Вместо этого будут проверяться места, где потенциально могут собираться нелегальные мигранты, а также лица, которые могут находиться в Латвии без законных оснований.