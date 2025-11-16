В начале ноября Сенат Берлина принял новый, значительно более строгий каталог штрафов за незаконный выброс мусора, пишет Spiegel.

Документ опубликован в официальном вестнике, и его главная цель – сдержать нарушителей и уменьшить количество мусора на улицах столицы Германии.

Во многих категориях максимальные штрафы выросли в несколько раз, а даже мелкие нарушения теперь могут стоить очень дорого.

Один из самых распространенных видов мусора – сигаретные окурки – теперь будет стоить нарушителям значительно дороже: вместо прежних 80–120 евро штраф составит от 250 до 3 тысяч евро.

Хотя формально нарушение до сих пор может квалифицироваться как административное с предупредительным штрафом в 55 евро, решение остается на усмотрение сотрудников общественного порядка.

За выброшенный пластиковый пакет, стаканчик или жевательную резинку можно получить предупредительный штраф в 55 евро или заплатить от 250 до 500 евро. Если мусор больше, штраф может достигать 5 тысяч евро.

Выброшенные стеклянные бутылки, осколки, гвозди или металлические отходы теперь наказываются штрафом от 250 до 800 евро – ранее минимальная сумма составляла 75 евро.

За бумагу, салфетки или упаковку от фруктов предусмотрен предупредительный штраф 30–40 евро или 50–100 евро официального штрафа.

А владельцы собак, которые не убирают за своими питомцами, должны заплатить 55 евро предупреждения или от 100 до 350 евро штрафа. Даже отсутствие пакетов для уборки теперь наказывается суммой 35–250 евро.

Матрасы, чемоданы, коляски, стулья, шкафы и другие подобные вещи теперь будут стоить нарушителям от 300 до 1,5 тысяч евро. За несколько предметов или крупные вещи (например, душевую кабину или каркас кровати) придется платить 1,5–4 тысячи евро, а за еще большие объемы штраф может вырасти до 11 тысяч евро.

Незаконное избавление от электроприборов и отходов, содержащих вредные вещества, будет обходиться от 1 тысячи до 15 тысяч евро (ранее минимум был 500 евро). Это касается мобильных телефонов, радио, телевизоров, холодильников, стиральных машин, кондиционеров, приборов с асбестом, люминесцентных ламп и т. д.

Штраф за незаконный выброс старых шин удвоился: отныне 700 евро за одну шину (до пяти штук). За большее количество штраф может достигать 20 тысяч евро – вместо прежних 3 тысяч евро. При этом легальная утилизация в пунктах BSR стоит всего 3–8 евро.

Краски, батареи или химикаты могут принести штраф от 1,2 тысячи до 100 тысяч евро.

А оставленные на улице коробки с надписью "Free" или "Бесплатно для хорошего дома" формально являются административным правонарушением. Хотя практика передачи вещей другим людям приветствуется, у властей есть замечания относительно злоупотреблений