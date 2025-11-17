Свердловский райсуд Перми в пятницу частично удовлетворил иск бывшего губернатора Кировской области Никиты Белых к Минфину РФ. Белых требовал взыскать компенсацию в 10 млн рублей за незаконное уголовное преследование по одному из своих дел — о превышении должностных полномочий. Суд в итоге присудил ему сумму в 50 раз меньше, лишь 200 тыс. рублей (около 2 тысяч евро).

"Исковые требования удовлетворить частично. Взыскать с Российской Федерации в лице министерства финансов РФ за счет средств казны РФ в пользу Белых Никиты Юрьевича компенсацию морального вреда в размере 200 тыс. рублей. В удовлетворении остальной части исковых требований отказать", — заявил судья Илья Егошин.

Представитель Минфина РФ в суде заявил, что он против удовлетворения исковых требований Белых, а представитель прокуратуры Кировской области не отрицал наличие основания для компенсации, но сообщил суду, что считает требования бывшего губернатора "завышенными".

Белых возглавлял Кировскую область с 2009 по 2016 год. В 2018 году его приговорили к 8 годам строгого режима за получение взятки в 400 тысяч евро от бизнесмена Юрия Судгаймера. После этого в июне 2020 года на него завели еще одно дело, по ч.3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий). Поводом стало то, что Белых, будучи губернатором, якобы выделил из регионального бюджета 448 миллионов рублей для покупки и строительства специализированного жилья. В результате оно не получило статус служебного и стало предметом залога по финансовым обязательствам.

Октябрьский районный суд Кирова в 2023 году приговорил Белых по этому делу к двум с половиной годам лишения свободы, но освободил его от наказания из-за истечения срока давности.

После этого в 2024 году, после обжалования приговора, суд признал Белых невиновным по этому делу и признал за ним право на реабилитацию. Белых вышел на свободу в июне 2024 года.

В суде бывший губернатор объяснил свое требование компенсации тем, что во время незаконного уголовного преследования его несколько раз возили в "столыпинском" вагоне из Рязани в Киров, которые происходили с пересадками в Ярославле и Ногинске, а это, по его словам, были 10 поездок. Кроме того, в отношении него были проведены десятки следственных действий, а часть времени он содержался в СИЗО, где ему не давали ни длительных свиданий, ни возможность работы.

Российские суды, как правило, назначают в качестве компенсаций за незаконно возбужденные уголовные дела минимальные суммы, даже в случае, если обвиняемые подвергались пыткам.

Те же 200 тыс. рублей суд присудил пенсионеру из якутского села Дюллюкю за пережитые в отделе полиции пытки: его избивали руками и ногами, в том числе в живот и пах и пристегнули к перилам лестницы на ночь – без возможности уснуть или сходить в туалет.

500 тысяч рублей суд присудил многодетной матери из Усолья‑Сибирского, пострадавшей от пыток в отделе полиции: ее приковали наручниками к скамейке, били электрошокером, надевали пакет на голову и били по голове и телу.

Журналисту-расследователю Ивану Голунову МВД выплатило за незаконное дело с подброшенными наркотиками 1,5 млн рублей компенсации.