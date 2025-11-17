Ночью помощь спасателей потребовалась пассажирам автобуса, который съехал с дороги, сообщает Государственная пожарно-спасательная служба (ГПСС).

Вызов на место происшествия в Ликсненскую волость Аугшдаугавского края, где съехал с проезжей части автобус с пассажирами, спасательная служба получила в 00:51.

Спасатели помогли 26 пассажирам выбраться из салона автобуса. Как сообщила представитель ГПСС Виктория Грибусте, информации о пострадавших нет.

Работу на месте происшествия ГПСС завершила в 01:24.

За прошедшие сутки в стране зарегистрировано 84 дорожно-транспортных происшествия, сообщили в Госполиции. В результате аварий пострадали четыре человека.

За различные нарушения правил дорожного движения составлено 514 протоколов, в том числе 201 за превышение скорости и семь за агрессивное вождение.

За управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения начато семь административных и шесть уголовных процессов.