Пассажирам съехавшего с дороги автобуса потребовалась помощь спасателей 0 506

ЧП и криминал
Дата публикации: 17.11.2025
LETA
Изображение к статье: Пассажирам съехавшего с дороги автобуса потребовалась помощь спасателей
ФОТО: LETA

Ночью помощь спасателей потребовалась пассажирам автобуса, который съехал с дороги, сообщает Государственная пожарно-спасательная служба (ГПСС).

Вызов на место происшествия в Ликсненскую волость Аугшдаугавского края, где съехал с проезжей части автобус с пассажирами, спасательная служба получила в 00:51.

Спасатели помогли 26 пассажирам выбраться из салона автобуса. Как сообщила представитель ГПСС Виктория Грибусте, информации о пострадавших нет.

Работу на месте происшествия ГПСС завершила в 01:24.

За прошедшие сутки в стране зарегистрировано 84 дорожно-транспортных происшествия, сообщили в Госполиции. В результате аварий пострадали четыре человека.

За различные нарушения правил дорожного движения составлено 514 протоколов, в том числе 201 за превышение скорости и семь за агрессивное вождение.

За управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения начато семь административных и шесть уголовных процессов.

#госполиция #спасатели #пассажиры #ГПСС
