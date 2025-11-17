Baltijas balss logotype
Таможня задержала гражданина Латвии, перевозившего амфетамин в Эстонию 0 394

ЧП и криминал
Дата публикации: 17.11.2025
LETA
Изображение к статье: Таможня задержала гражданина Латвии, перевозившего амфетамин в Эстонию

Налогово-таможенный департамент (НТД) Эстонии 18 октября задержал в деревне Уулу Пярнуского уезда 38-летнего гражданина Латвии, перевозившего на автомобиле через границу почти полтора килограмма амфетамина.

Как сообщил начальник службы по борьбе с наркотиками следственного отдела НТД Виталий Заярин, гражданина Латвии остановили после пересечения границы на основании ранее полученной информации. "Объяснения мужчины об обстоятельствах прибытия в Эстонию вызвали подозрения, поэтому машину направили на дополнительный таможенный досмотр.

В ходе досмотра под передним сиденьем мы обнаружили пакет с порошкообразным веществом бежевого цвета, экспресс-тест которого дал положительный результат на амфетамин. После этого сотрудники НТД задержали мужчину по подозрению в совершении преступления", - сказал Заярин. По ходатайству прокуратуры Пярнуский уездный суд заключил подозреваемого под стражу на два месяца.

По словам Заярина, в последние годы наблюдается рост контрабанды синтетических наркотиков, что обусловлено прежде всего низкой ценой за дозу, отсутствием географической привязки вещества и потенциальной незаконной прибылью.

"Синтетические вещества наиболее доступны для потребителей по цене, но в то же время они быстро вызывают зависимость и из-за сопутствующих социальных и медицинских проблем увеличивают нагрузку на систему здравоохранения и социального обеспечения. Каждое успешное задержание - это важный шаг в пресечении распространения этих веществ, который помогает защитить общество от их негативных последствий", - сказал Заярин.

Руководящая производством прокурор Западной окружной прокуратуры Лийзи Кислер отметила, что, согласно исследованиям Института развития здоровья, амфетамин является одним из самых распространенных наркотиков.

#Эстония #Латвия #контрабанда #преступность #таможня #прокуратура #задержание #наркотики
