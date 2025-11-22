Деньги канули в неизвестность, а вот недвижимость артистка отвоевала в суде.

в суде по делу о крупном мошенничестве допросили Ларису Долину. Народная артистка России признана потерпевшей, сумма ущерба - 317,6 млн рублей (3,2 миллиона евро).

Напомним, на ее «развод» мошенники потратили несколько месяцев – с апреля по июнь 2024 года. За это время убедили ее опустошить счета, продать квартиру в Хамовниках и наличкой передать им деньги, чтобы положить их на «безопасный счет». Деньги канули в неизвестность, а вот недвижимость Долина отвоевала в суде. Покупательница Полина Лурье осталась и без денег, и без 5-комнатной квартиры в Хамовниках.

Пока длилось следствие, полицейские вышли еще на двух жертв: обе – пенсионерки, одна отдала мошенникам 2,7 млн рублей , вторая – 8,2 млн и готова была передать еще 4,5 млн, но вовремя опомнилась.

Задержали в итоге четверых подозреваемых: Артура Каменецкого, Дмитрия Леонтьева, Андрея Основу и Анжелу Цырульникову. По версии следствия, Леонтьев покупал сим-карты, которые затем использовали мошенники, и помогал им выводить деньги через свой «пластик». Основа также снимал украденные деньги. Каменецкий подыскивал других подельников, готовых предоставить свои банковские счета для вывода украденного. Цырульникова же лично забирала наличку у жертв – в том числе, у самой Ларисы Долиной.

Летом этого года всем четверым задержанным предъявили обвинение в мошенничестве в особо крупном размере, с октября дело начал рассматривать Балашихинский городской суд.

В закрытом режиме, поэтому журналистов туда не пускают.

И все же, как стало известно СМИ, Ларису Долину допросили сегодня. В Балашиху Народная артистка России не поехала. Явилась в Хамовнический районный суд Москвы, предъявила там документы и выступила по видеоконференцсвязи перед другими участниками заседания, которые находились в области.