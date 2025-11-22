Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Суд допросил 70-летнюю певицу Ларису Долину, ее обдурили на 3 миллиона евро 1 904

ЧП и криминал
Дата публикации: 22.11.2025
BB.LV
Изображение к статье: Звезда попалась на удочку жуликов.

Звезда попалась на удочку жуликов.

Деньги канули в неизвестность, а вот недвижимость артистка отвоевала в суде.

в суде по делу о крупном мошенничестве допросили Ларису Долину. Народная артистка России признана потерпевшей, сумма ущерба - 317,6 млн рублей (3,2 миллиона евро).

Напомним, на ее «развод» мошенники потратили несколько месяцев – с апреля по июнь 2024 года. За это время убедили ее опустошить счета, продать квартиру в Хамовниках и наличкой передать им деньги, чтобы положить их на «безопасный счет». Деньги канули в неизвестность, а вот недвижимость Долина отвоевала в суде. Покупательница Полина Лурье осталась и без денег, и без 5-комнатной квартиры в Хамовниках.

Пока длилось следствие, полицейские вышли еще на двух жертв: обе – пенсионерки, одна отдала мошенникам 2,7 млн рублей , вторая – 8,2 млн и готова была передать еще 4,5 млн, но вовремя опомнилась.

Задержали в итоге четверых подозреваемых: Артура Каменецкого, Дмитрия Леонтьева, Андрея Основу и Анжелу Цырульникову. По версии следствия, Леонтьев покупал сим-карты, которые затем использовали мошенники, и помогал им выводить деньги через свой «пластик». Основа также снимал украденные деньги. Каменецкий подыскивал других подельников, готовых предоставить свои банковские счета для вывода украденного. Цырульникова же лично забирала наличку у жертв – в том числе, у самой Ларисы Долиной.

Летом этого года всем четверым задержанным предъявили обвинение в мошенничестве в особо крупном размере, с октября дело начал рассматривать Балашихинский городской суд.

В закрытом режиме, поэтому журналистов туда не пускают.

И все же, как стало известно СМИ, Ларису Долину допросили сегодня. В Балашиху Народная артистка России не поехала. Явилась в Хамовнический районный суд Москвы, предъявила там документы и выступила по видеоконференцсвязи перед другими участниками заседания, которые находились в области.

Читайте нас также:
#мошенничество #следствие #судебный процесс #обман #афера
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
2
1
0
2
0
0

Оставить комментарий

(1)
  • П
    Процион
    23-го ноября

    Я к деньгам знаменитостей отношусь равнодушно. И получила ни за что, и отдала за просто так.

    3
    2

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Трехкратного чемпиона мира, побеждавшего в Сигулде, посадили в тюрьму в Красноярске
Изображение к статье: Ещё и надел наушники с музыкой? Рижскому веловору наплевать на закон
Изображение к статье: Яна попалась на удочку циничных манипуляторов. Иконка видео
Изображение к статье: Проверка на московских улицах. Иконка видео

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Какие птицы имеют самые крепкие дружеские связи?
В мире животных
Изображение к статье: Численность морской пехоты Поднебесной достигает 100 000 человек. Иконка видео
В мире
Изображение к статье: Вильнюс признан самым выгодным рождественским направлением Европы
Lifenews
1
Изображение к статье: Это в прошлом - глава Госканцелярии о том, как изменилось отношение к алкоголю на работе
Политика
Изображение к статье: «Роботы могут проломить череп»: Figure AI уволила инженера за такие слова
Техно
Изображение к статье: Я очень благодарна Латвии - мои дети там в безопасности - Светлана Лобода Иконка видео
Lifenews
Изображение к статье: Какие птицы имеют самые крепкие дружеские связи?
В мире животных
Изображение к статье: Численность морской пехоты Поднебесной достигает 100 000 человек. Иконка видео
В мире
Изображение к статье: Вильнюс признан самым выгодным рождественским направлением Европы
Lifenews
1

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео