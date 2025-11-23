Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Шесть ночей под открытым небом на морозе… Евгений сел не в тот поезд 1 1280

ЧП и криминал
Дата публикации: 23.11.2025
grani.lv
Изображение к статье: Шесть ночей под открытым небом на морозе… Евгений сел не в тот поезд
ФОТО: dreamstime

Евгений отправился в гости, но домой так и не вернулся. Родные искали его целую неделю, пока в субботу утром его наконец не нашли — к счастью, живым, сообщает Degpunktā.

«Мы ездили туда-сюда, поехали в сторону Риги, думали, может, он потерял билет, и нас ввели в заблуждение. Но теперь у нас была информация, что он, вроде, находится здесь, в Яунмарупе. Нужно было ждать два дня, пока нам сообщили, что звонок был отсюда», — рассказывала тогда сестра Евгения.

К поискам семья привлекла также кинологическую службу K-9, Евгения искали собаки, а с помощью видеокамер удалось установить, что мужчину видели в стороне Юрмалы.

Семья и добровольцы начали интенсивные поиски в лесной местности возле станции. После двух дней почти непрерывных поисков, наполненных надеждой, в субботу днем Евгения нашли живым. Скорее всего, он сел не в тот поезд, который поехал в противоположном направлении, вышел на станции Кудра и продолжил путь домой пешком. Телефон разрядился, поэтому пожилой мужчина решил продолжить путь на следующий день, а ночь провести под открытым небом возле озера Аклайс.

Возможно, он не знал, что озеро находится на территории старого болота, а идти туда по бездорожью опасно. Не увидев тропу, он сделал роковой шаг, упал в глубокую канаву и уже не смог выбраться самостоятельно. Шесть ночей он провёл под открытым небом, спя на холодной земле…

Читайте нас также:
#поиск #несчастный случай
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
0
4
0
0
2
1

Оставить комментарий

(1)
  • Волченька Просто Волченька!
    Волченька Просто Волченька!
    24-го ноября

    Во похождение старого долб@ёба. Держите таких дома на цепи, если в таком маразме и слабоумии. Чего его туда понесло? Надо было идти по железке в сторону слоки или кемери. Дошёл бы за час-полтора. Чего попёрло в леса? Упал в канаву и там остался... боже, что за животное...Район этот лесов знаю как пять пальцев, как грицца. Поэтому и в афуе от логики действий данного индивида. Впрочем, пару лет назад тоже какое-то двуногое животное женского полу попёрлось в сторону озера слокас и заплутало в его окрестностях и (поразительно) подохла там за сутки. При чём в тёплое время. Искали тоже толпами-дронами-ментами. Я просто в афуе от подобных субчиков, чеснослово.

    2
    8

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Дело о передаче секретной информации Адамсонсу вновь приостановлено
Изображение к статье: Интересное хобби: на Тейке задержан мужчина, сжегший скамейку
Изображение к статье: Не попадись на «крючок»! Спокойствие и критическое мышление спасут нервы и деньги жителей Латвии Эксклюзив!
Изображение к статье: Мать-преступница жила в элитном комплексе. Иконка видео

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: В Дубае открылся самый высокий отель в мире: сколько в нем этажей
Техно
Изображение к статье: Зеленский не поедет к Трампу на этой неделе
В мире
Изображение к статье: Первые горнолыжные трассы в Латвии могут открыться уже в выходные
Lifenews
1
Изображение к статье: Что и требовалось доказать: Manabalss.lv станет «карманным»?
Наша Латвия
4
Изображение к статье: Котоцид какой-то. Новая Зеландия истребит 2,5 млн одичавших бездомных кошек
В мире
1
Изображение к статье: Президент Литвы подозревает связь между мирным планом Трампа и воздушными шарами из Беларуси
В мире
1
Изображение к статье: В Дубае открылся самый высокий отель в мире: сколько в нем этажей
Техно
Изображение к статье: Зеленский не поедет к Трампу на этой неделе
В мире
Изображение к статье: Первые горнолыжные трассы в Латвии могут открыться уже в выходные
Lifenews
1

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео