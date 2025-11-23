Евгений отправился в гости, но домой так и не вернулся. Родные искали его целую неделю, пока в субботу утром его наконец не нашли — к счастью, живым, сообщает Degpunktā.

«Мы ездили туда-сюда, поехали в сторону Риги, думали, может, он потерял билет, и нас ввели в заблуждение. Но теперь у нас была информация, что он, вроде, находится здесь, в Яунмарупе. Нужно было ждать два дня, пока нам сообщили, что звонок был отсюда», — рассказывала тогда сестра Евгения.

К поискам семья привлекла также кинологическую службу K-9, Евгения искали собаки, а с помощью видеокамер удалось установить, что мужчину видели в стороне Юрмалы.

Семья и добровольцы начали интенсивные поиски в лесной местности возле станции. После двух дней почти непрерывных поисков, наполненных надеждой, в субботу днем Евгения нашли живым. Скорее всего, он сел не в тот поезд, который поехал в противоположном направлении, вышел на станции Кудра и продолжил путь домой пешком. Телефон разрядился, поэтому пожилой мужчина решил продолжить путь на следующий день, а ночь провести под открытым небом возле озера Аклайс.

Возможно, он не знал, что озеро находится на территории старого болота, а идти туда по бездорожью опасно. Не увидев тропу, он сделал роковой шаг, упал в глубокую канаву и уже не смог выбраться самостоятельно. Шесть ночей он провёл под открытым небом, спя на холодной земле…