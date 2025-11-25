Baltijas balss logotype
Жуткий запах в многоквартирном доме Саласпилса оказался от... разлагающегося трупа

ЧП и криминал
Дата публикации: 25.11.2025
BB.LV
Изображение к статье: Жуткий запах в многоквартирном доме Саласпилса оказался от... разлагающегося трупа
ФОТО: скриншот видео TV3

Недавно жители одного многоквартирного дома в Саласпилсе начали ощущать сильный и необъяснимый запах. В течение нескольких дней царила неопределённость, был осмотрен весь дом, пока наконец не стало ясно, что смрад идет из одной конкретной квартиры. В ней был найден давно пропавший сосед, сообщает передача Degpunktā (ТВ3).

Пожарным с автолестницей пришлось подняться к балкону на четвёртом этаже жилого дома в Саласпилсе. В тот день не пламя, а нечто другое заставило жительницу Жанну вызвать спасателей. Из соседнего жилища уже десять дней исходил невыносимый запах.

"Ну, вы знаете, такой непонятный запах. Я впервые почувствовала что‑то подобное. Ну, я проверила весь дом, как бы осмотрела. Может, дети что‑то куда‑то бросили. Ну, был такой сладковатый, ну, противный запах", — говорит Жанна, которая первой его почувствовала.

Пока Жанна беспокоилась из‑за сильного запаха в подъезде, друзья соседа несколько дней не могли понять, почему товарищ не отвечает на звонки. В итоге нужно было действовать вместе.

"Ну, это продолжалось целую неделю, и потом мы встретили друга этого мужчины. И он сказал, что тот не берет трубку. Ну, тогда мы вызвали специалистов. Открыли дверь и сказали, что он умер", — рассказывает Жанна.

"И потом поднялись на четвёртый этаж, открыли балкон, и он там лежал. Не лежал, а просто сидел, прислонившись к спинке дивана", — говорит друг умершего Валентин.

Ни шума, ни звука — он ушёл из жизни незаметно. Для друзей и жильцов в последние недели казалось, что он просто исчез — и тому была достаточно понятная причина.

Всю жизнь он прожил в квартире вместе с матерью, но женщина ушла из жизни меньше месяца назад, и её смерть мужчина переживал очень тяжело.

"Да, ну, он похоронил маму, и после этого он больше не появлялся. Мы его не видели, не слышали", — говорит Жанна.

"Очевидно, у него было какое‑то горе из‑за всего этого, понимаешь, стресс. И так всё это произошло", — говорит Валентин.

Смерть матери, возможно, поставила точку в желании жить, тем более что два года назад умерли оба брата мужчины. Боль он постоянно заглушал алкоголем.

"Ну, от чего… я думаю, все знают. Я думаю, что шмига (выпивка). У него была даже кличка — 'томат'", — рассказывает жительница дома Лига.

"Ну, я не могу сказать, что он здесь пил, я видел, что он пил — это случалось иногда, но чтобы он здесь пил и проявлял какой‑то темперамент или что‑то такое — такого не было. Было спокойно, он нам не мешал, мы ему не мешали. Всегда здоровались", — говорит Валентин.

Валентин и другие друзья мужчины раньше могли разве что принести ему буханку хлеба или бутылку к дверям квартиры, и встречи всегда происходили за пределами жилья. Это потому, что мать ни за что не пускала его друзей внутрь: "Она всегда была борцом, всегда такая улыбчивая. Никогда не жаловалась — она всегда поддерживала сына. Ну, как‑то так. И мама, когда мы разговаривали с его мамой, она сказала: как он будет жить без меня. Это было последнее, что она сказала, когда я с ней говорила".

И так и произошло — пятидесятилетний мужчина без матери долго не прожил и теперь присоединился к ней и двум братьям в вечности.

ТВ3

#трагедия #смерть #спасатели #друзья #алкоголизм
