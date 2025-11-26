Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

В Вильнюсе совершил аварийную посадку пассажирский самолет авиакомпании LOT (ДОПОЛНЕНО) 0 4201

ЧП и криминал
Дата публикации: 26.11.2025
BB.LV
Изображение к статье: Фото LRT

Фото LRT

В Вильнюсском аэропорту за пределы взлётно-посадочной полосы при посадке выкатился самолёт польской авиакомпании LOT Polish Airlines.

Самолёт прибыл из Варшавы. «Информируем, что сегодня в 13:43 самолёт авиакомпании LOT, рейс LO771, прибывший из Варшавы, во время руления к стоянке съехал с взлётно-посадочной полосы», — сообщил представитель аэропортов Литвы Тадас Василяускас.

Отметим, что сегодня в Литве прошел сильный снегопад. Местами толщина снега составила 10 см.

На сайте Flightradar24 видно, что воздушное судно находится в северной части аэропорта Вильнюса. Рядом с ним стоят несколько обслуживающих автомобилей, среди них — пожарная машина.

Пассажиров спешно эвакуировали из самолёта.

Взлетно-посадочная полоса аэропорта Вильнюса временно закрыта – как минимум до 17:00. Самолеты, летевшие в аэропорт Вильнюса, перенаправляются в другие аэропорты. В том числе в недалеко расположенный аэропорт «Рига».

Untitled23411.png

Фото LRT

ДОПОЛНЕНО: Инцидент не вызвал паники среди пассажиров, говорит находившийся на борту Нериюс. «Испуга среди пассажиров не было, всё спокойно. Бортпроводники LOT сработали очень чётко. Вся информация была представлена ясно. Никакой паники или страха не было», — рассказал Нериюс LRT.lt. По его словам, самолёт приземлился нормально, а с полосы съехал уже в самом её конце.

«Ощущение было таким же, как когда машина начинает скользить. Понимаешь, что тебя несёт, ремни натягиваются — и всё. Самолёт остановился, скорость была небольшая, и всё закончилось», — добавил он.

Читайте нас также:
#происшествие #Литва #аэропорт #авиация #погода #эвакуация #пассажирские перевозки
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
6
9
1
1
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: В печально известном доме на Кипсале снова произошёл пожар. Пожарный предупреждает – здание опасно
Изображение к статье: Судью Силиневичу и ещё двух человек обвиняют в хищении 137 тысяч евро из бюджета Судебной администрации
Изображение к статье: «Вижу — окно выбито, рядом лежит камень». В Пурвциемсе ограбили автомобиль, хозяйка просит помощи
Изображение к статье: По соображениям безопасности в Латвию не впустили шестерых иностранцев

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: НАТО в случае войны перебросит 800 000 солдат на восток - WSJ
В мире
Иконка видео
Политика
2
Изображение к статье: «Закрыли все русские школы и повысили налоги на русскую прессу...» Депутат Сейма добралась до Женевы
Политика
Изображение к статье: Сокращение украинской армии вымостит дорогу в ад - Кулеба
В мире
1
Изображение к статье: В таких районах живут преимущественно иммигранты из Азии и Африки. Иконка видео
ЧП и криминал
Изображение к статье: С Богом! - Капелланы в Латвии заменят полицейских психологов?
Наша Латвия
2
Изображение к статье: НАТО в случае войны перебросит 800 000 солдат на восток - WSJ
В мире
Иконка видео
Политика
2
Изображение к статье: «Закрыли все русские школы и повысили налоги на русскую прессу...» Депутат Сейма добралась до Женевы
Политика

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео