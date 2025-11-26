В Вильнюсском аэропорту за пределы взлётно-посадочной полосы при посадке выкатился самолёт польской авиакомпании LOT Polish Airlines.

Самолёт прибыл из Варшавы. «Информируем, что сегодня в 13:43 самолёт авиакомпании LOT, рейс LO771, прибывший из Варшавы, во время руления к стоянке съехал с взлётно-посадочной полосы», — сообщил представитель аэропортов Литвы Тадас Василяускас.

Отметим, что сегодня в Литве прошел сильный снегопад. Местами толщина снега составила 10 см.

На сайте Flightradar24 видно, что воздушное судно находится в северной части аэропорта Вильнюса. Рядом с ним стоят несколько обслуживающих автомобилей, среди них — пожарная машина.

Пассажиров спешно эвакуировали из самолёта.

Взлетно-посадочная полоса аэропорта Вильнюса временно закрыта – как минимум до 17:00. Самолеты, летевшие в аэропорт Вильнюса, перенаправляются в другие аэропорты. В том числе в недалеко расположенный аэропорт «Рига».

Фото LRT

ДОПОЛНЕНО: Инцидент не вызвал паники среди пассажиров, говорит находившийся на борту Нериюс. «Испуга среди пассажиров не было, всё спокойно. Бортпроводники LOT сработали очень чётко. Вся информация была представлена ясно. Никакой паники или страха не было», — рассказал Нериюс LRT.lt. По его словам, самолёт приземлился нормально, а с полосы съехал уже в самом её конце.

«Ощущение было таким же, как когда машина начинает скользить. Понимаешь, что тебя несёт, ремни натягиваются — и всё. Самолёт остановился, скорость была небольшая, и всё закончилось», — добавил он.