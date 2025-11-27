В ночь на 27 ноября Рижская государственная городская муниципальная полиция получила вызов в район Зиепниеккалнс — в одном из садовых домиков находился замёрзший человек, которому требовалась помощь.

Прибыв на место происшествия, сотрудники полиции обследовали ближайшие окрестности и территорию садоводческих участков.

Из-за темноты и сильного снегопада найти человека не удалось, поэтому было принято решение обследовать территорию с помощью беспилотного летательного аппарата — дрона, оснащённого тепловизором.

После интенсивных поисков с помощью дрона разыскиваемый мужчина был найден и передан медикам, которые доставили его в больницу.