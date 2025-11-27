Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Ночью с помощью дрона в Риге нашли замерзающего человека 0 982

ЧП и криминал
Дата публикации: 27.11.2025
BB.LV
ФОТО: LETA

В ночь на 27 ноября Рижская государственная городская муниципальная полиция получила вызов в район Зиепниеккалнс — в одном из садовых домиков находился замёрзший человек, которому требовалась помощь.

Прибыв на место происшествия, сотрудники полиции обследовали ближайшие окрестности и территорию садоводческих участков.

Из-за темноты и сильного снегопада найти человека не удалось, поэтому было принято решение обследовать территорию с помощью беспилотного летательного аппарата — дрона, оснащённого тепловизором.

После интенсивных поисков с помощью дрона разыскиваемый мужчина был найден и передан медикам, которые доставили его в больницу.

Читайте нас также:
#полиция #медицина #Латвия #зима #помощь #поиск #дрон #технологии
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
2
0
0
0
1
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: В таких районах живут преимущественно иммигранты из Азии и Африки. Иконка видео
Изображение к статье: В прокуратуру передано дело против мэра Валмиеры и еще четырех человек
Изображение к статье: Не так давно сам Андрей Александрович пытался отсудить крупные суммы. Иконка видео
Изображение к статье: В печально известном доме на Кипсале снова произошёл пожар. Пожарный предупреждает – здание опасно

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Правильные жиры: какие продукты помогут сохранить здоровье и красоту
Люблю!
Изображение к статье: У Андрея Ермака проходят обыски
В мире
Изображение к статье: Минус 10%, но не для всех: кому реально уменьшат расходы на электроэнергию
Бизнес
Изображение к статье: В саду Института садоводства впервые засияют подсвеченные скульптуры и художественные инсталляции
Люблю!
Изображение к статье: Названы 11 игроков, с которыми ближайшим летом может расстаться «МЮ», чтобы «освежить состав»
Спорт
Изображение к статье: Черная пятница: как устоять перед соблазнами и не потратить лишнего
Люблю!
Изображение к статье: Правильные жиры: какие продукты помогут сохранить здоровье и красоту
Люблю!
Изображение к статье: У Андрея Ермака проходят обыски
В мире
Изображение к статье: Минус 10%, но не для всех: кому реально уменьшат расходы на электроэнергию
Бизнес

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео