Прокуратура передала в суд уголовное дело, в котором в мошенничестве обвиняются судья Рижского окружного суда Инесе Силиневича, помощница судьи и ещё одно лицо, не связанное с судебной системой, сообщает агентство LETA.

По информации прокуратуры, в результате мошеннических действий этих лиц из бюджета Судебной администрации было незаконно присвоено 137 371 евро.

Все трое обвиняются в мошенничестве, совершённом группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере. Одному из обвиняемых также предъявлено обвинение в умышленной фальсификации документов, предоставляющих права, с целью личной выгоды и в их использовании, несмотря на осознание их поддельности.

Согласно обвинению, в конце 2006 года помощница судьи предложила третьему лицу фиктивно оформить трудовые отношения с судом. Это лицо, понимая, что не будет выполнять никакие обязанности, но за него будут уплачены налоги и начислена зарплата, согласилось на фиктивное трудоустройство и на передачу всей полученной зарплаты помощнице судьи.

Помощница судьи неоднократно подделывала подпись этого лица, чтобы оформить все необходимые документы. Она также создавалa видимость занятости — фальсифицировала подписи в дополнениях к трудовому договору, готовила основания для премий и надбавок, заполняла формы оценки работы, а также подделывала подписи в должностных инструкциях и приказах Судебной администрации.

На основании этих данных оформлялись табели учёта рабочего времени, которые направлялись в Судебную администрацию. Ответственное лицо, введённое в заблуждение, рассчитывало и переводило зарплату, отпускные, премии и надбавки на указанный банковский счёт фиктивного работника, средствами с которого распоряжалась помощница судьи.

В 2008 году, после смены председателя суда, новый руководитель, зная, что указанное лицо работает фиктивно, договорился с помощницей продолжать мошенническую схему. Председатель суда подтверждал фиктивные табели учёта рабочего времени, предложения о выплате премий и надбавок, которые отправлялись в Судебную администрацию.

В результате этих действий в период с 2006 по 2023 год из бюджета Судебной администрации было незаконно получено в общей сложности 137 371,68 евро.

В ходе досудебного следствия также было установлено, что некоторые внутренние правила Судебной администрации, касающиеся согласования выплат премий работникам судов, не соответствуют законодательству. Это может создать риск непрозрачного, необоснованного и неэффективного, а возможно и мошеннического использования государственных средств. В связи с этим прокурор направил протест Судебной администрации, требуя устранить выявленные нарушения. О ситуации проинформирована также министр юстиции.

Прокуратура подчёркивает, что ни одно лицо не считается виновным, пока его вина не будет доказана в установленном законом порядке.

Как сообщалось ранее, 13 ноября Сейм дал согласие на начало уголовного преследования судьи Рижского окружного суда Инесе Силиневичи.

Согласно закону, судья была отстранена от должности, поскольку получила в уголовном процессе статус лица, имеющего право на защиту.

Силиневича была назначена судьёй решением Сейма в апреле 2002 года, а в апреле 2005 года утверждена в должности судьи Рижского окружного суда. В декабре 2003 года ей было поручено исполнять обязанности заместителя председателя суда, а в июле 2005 года она была назначена на эту должность. С октября 2008 года в течение 15 лет она возглавляла Рижский окружной суд.

За вклад в развитие судебной системы Латвии Силиневича была награждена Почётной грамотой I степени Министерства юстиции и «золотым» пером, знаком Почёта III степени за примерное исполнение обязанностей судьи и значительный вклад в развитие правосудия, а также благодарностью Минюста за участие в судебной реформе.

Согласно декларации Силиневичи за 2024 год, она продолжала работать судьёй и за год получила более 53 000 евро зарплаты. Ещё несколько тысяч она заработала, сдавая недвижимость. На конец 2024 года её долговые обязательства составляли около 115 000 евро, в то время как она сама выдала в долг 30 000 евро. Сбережений, превышающих 20 минимальных зарплат, у неё не было.

Силиневича также рассматривала ряд громких дел, в том числе одно из дел по «Latvenergo», а также дело о взяточничестве на Рижском центральном рынке.