Более 20 подростков избивали и удерживали в реабилитационном центре в Подмосковье. Один из детей в коме.

По данным «Базы», всё произошло в Дедовске (близ города Истра) в реабилитационном центре Анны Хоботовой. 29‑летний администратор Виталий Балабриков (на фото) и его коллеги с августа по ноябрь 2025 года организовали незаконный реабилитационный центр для трудных подростков.

По версии следствия, в него поступили 24 ребёнка, все они проходили лечение от зависимостей. По договору с детьми должны были работать психологи, на деле подопечных центра жестоко избивали и подвергали пыткам.

После «воспитательного» процесса один из подопечных центра, 16‑летний парень, попал в больницу в тяжёлом состоянии. Медики зафиксировали на его теле множественные ушибы и ссадины, следы связывания, сейчас парень в коме. Врачи сообщили о подростке в полицию.

По данным подмосковного СК, сейчас администратор Виталий и одна из подопечных центра, 18‑летняя девушка, которая участвовала в истязаниях подростков, установлены. Мужчину арестовали, мера пресечения для девушки будет избрана позднее. Возбуждено уголовное дело по статьям об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, истязании, незаконном лишении свободы.

Один из воспитателей до последнего держал оборону и старался не впускать силовиков. Полицейским пришлось кувалдой выбивать дверь. Окна в доме были затянуты черной пленкой изнутри. В период «лечения» детей не выпускали на улицу, а действия центра всячески скрывали.

По данным «Базы», сотрудники пыточного рехаба оказывали психологическое давление на родителей своих подопечных. Людям запрещали расспрашивать детей об их состоянии и сделали для этого специальную методичку.

Как рассказала «Базе» Алла, мама одной из девочек из рехаба, среди родителей сотрудники центра рассылали методичку с рекомендациями, о чём нельзя говорить с детьми. Под запрет попадали банальнейшие вопросы — нельзя было спрашивать у детей про их настроение. На возмущение родных, сотрудники объясняли, что такие меры необходимы для реабилитации, чтобы детей не отвлекать от занятий. Людей пугали, что в таком случае выздоровление ребенка под вопросом и было бы лучше изолировать его от внешнего мира.

Женщина пояснила, что у её 16-летней дочери было поведенческое расстройство. В «лечебнице» девочка пробыла всего два месяца, но и этого хватило. По словам матери, теперь ребенку предстоит долгое и дорогостоящее лечение у психологов. Хотя и два месяца в рехабе были недешевой услугой – 300 тысяч рублей (3000 EUR) . Но и никаких чеков учреждение не выдавало.

Центр Анны Хоботовой специализируется на помощи сложным детям. Среди услуг учреждения есть такие программы, как лечение токсикомании, игромании, подросткового алкоголизма и девиантного поведения.