После более чем пятичасовых поисковых работ спасатели обнаружили утонувший накануне вечером автомобиль, внутри которого находилась погибшая. Она была поднята из воды и доставлена на берег.

С учётом того, что уже стемнело и автомобиль находится на глубине около девяти метров, было принято решение сегодня не пытаться его поднять из Даугавы, сообщили в Государственной пожарно-спасательной службе (ГПСС).

Автомобиль въехал в Даугаву вечером четверга, а спасатели возобновили поиски в пятницу. По данным ГПСС, условия поиска в этом месте «крайне сложные», и серьёзным осложняющим фактором является сильное течение, которое может унести затонувший объект далеко от места погружения. Это почувствовали и сами спасатели: ныряя, они были унесены течением на несколько метров от точки погружения.

Глубина реки в этом месте достигает десяти метров, что означает полную темноту под водой — свет фонарей позволяет видеть лишь примерно на 30 сантиметров. Это значит, что водолазам приходится обследовать дно на ощупь, продвигаясь буквально по сантиметру. В ситуации, когда точное местонахождение автомобиля неизвестно, такие поиски могут длиться часами или даже днями, объяснили спасатели.

Представитель пресс-службы Государственной полиции Гита Гжибовска сообщила, что личность женщины установлена, а в начатом уголовном процессе будут расследованы обстоятельства происшествия. Для поиска автомобиля полиция привлекла подводный дрон.

Как сообщал bb.lv, вечером в четверг поступил вызов о том, что в Риге в Даугаву въехал легковой автомобиль. Двигаясь со стороны Вантового моста по набережной 11 ноября, машина резко совершила манёвр и въехала в Даугаву с причала для прогулочных кораблей.

Прибыв на место, спасатели увидели, что автомобиль быстро тонет и исчезает под водой. С помощью эхолота было обследовано дно реки для определения возможного местонахождения машины. Во время подводных поисков одну из подозреваемых зон проверили водолазы, но автомобиль не был найден. Из-за сильного течения и темноты поиски в четверг вечером были прекращены.