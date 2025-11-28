Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Со дна Даугавы подняли тело женщины, утонувший днем ранее 1 3546

ЧП и криминал
Дата публикации: 28.11.2025
BB.LV
ФОТО: LETA

В пятницу днём спасателям удалось извлечь из Даугавы женщину-водителя автомобиля, въехавшего в реку.

После более чем пятичасовых поисковых работ спасатели обнаружили утонувший накануне вечером автомобиль, внутри которого находилась погибшая. Она была поднята из воды и доставлена на берег.

С учётом того, что уже стемнело и автомобиль находится на глубине около девяти метров, было принято решение сегодня не пытаться его поднять из Даугавы, сообщили в Государственной пожарно-спасательной службе (ГПСС).

Автомобиль въехал в Даугаву вечером четверга, а спасатели возобновили поиски в пятницу. По данным ГПСС, условия поиска в этом месте «крайне сложные», и серьёзным осложняющим фактором является сильное течение, которое может унести затонувший объект далеко от места погружения. Это почувствовали и сами спасатели: ныряя, они были унесены течением на несколько метров от точки погружения.

Глубина реки в этом месте достигает десяти метров, что означает полную темноту под водой — свет фонарей позволяет видеть лишь примерно на 30 сантиметров. Это значит, что водолазам приходится обследовать дно на ощупь, продвигаясь буквально по сантиметру. В ситуации, когда точное местонахождение автомобиля неизвестно, такие поиски могут длиться часами или даже днями, объяснили спасатели.

Представитель пресс-службы Государственной полиции Гита Гжибовска сообщила, что личность женщины установлена, а в начатом уголовном процессе будут расследованы обстоятельства происшествия. Для поиска автомобиля полиция привлекла подводный дрон.

Как сообщал bb.lv, вечером в четверг поступил вызов о том, что в Риге в Даугаву въехал легковой автомобиль. Двигаясь со стороны Вантового моста по набережной 11 ноября, машина резко совершила манёвр и въехала в Даугаву с причала для прогулочных кораблей.

Прибыв на место, спасатели увидели, что автомобиль быстро тонет и исчезает под водой. С помощью эхолота было обследовано дно реки для определения возможного местонахождения машины. Во время подводных поисков одну из подозреваемых зон проверили водолазы, но автомобиль не был найден. Из-за сильного течения и темноты поиски в четверг вечером были прекращены.

Читайте нас также:
#Рига #ДТП #спасатели #Даугава
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
2
1
0
0
9
0

Оставить комментарий

(1)
  • свп
    сила в правде
    29-го ноября

    Соболезную. Если дело кончилось плохо. Но учитывая маневр, Специально выполненный в месте, где нет ограждения и ступеньки - похоже на попытку самоубийства. А сколько еще людей гос-во загнало в петлю? А сколько еще будет? Столько статистики было по ковиду, особенно среди 90-летних и напрочь отсутствует статистика по самоубийствам. никик табу

    22
    2

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Президент Латвии Эдгар Ринкевич остался доволен новой тюрьмой
Изображение к статье: Странно: жителям Латвии запретили выкладывать в интернет фото Ринкевича и Силини Эксклюзив!
Изображение к статье: Хотел как лучше: в свободное от работы время латвийский полицейский применил насилие к честному человеку
Изображение к статье: Инцидент в Засулауксе: вместо 15 кебабов за испорченную куртку — уголовка из-за кассового аппарата

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Президент любит мегапроекты с громкими названиями. Иконка видео
В мире
Изображение к статье: На лицо ужасные, добрые внутри. Иконка видео
Lifenews
Изображение к статье: Ветеран латвийской политики: «Мы переживаем эпоху сомнительных ценностей»
Политика
Изображение к статье: На вознаграждения не жалко!
Политика
Изображение к статье: Как правильно отвечать родственникам, которые вас обесценивают
Люблю!
Изображение к статье: Простой и доступный фрукт, способный защитить от диабета
Еда и рецепты
Изображение к статье: Президент любит мегапроекты с громкими названиями. Иконка видео
В мире
Изображение к статье: На лицо ужасные, добрые внутри. Иконка видео
Lifenews
Изображение к статье: Ветеран латвийской политики: «Мы переживаем эпоху сомнительных ценностей»
Политика

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео