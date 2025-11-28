Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Спасатели продолжают поиски автомобиля, затонувшего вчера в Даугаве. Внутри была женщина 3 2858

ЧП и криминал
Дата публикации: 28.11.2025
BB.LV

Сегодня спасатели продолжат поиски автомобиля, затонувшего вчера вечером в Даугаве в Риге, сообщили агентству LETA в Государственной пожарно-спасательной службе (ГПСС).

В 20:25 поступил вызов на Даугаву в Риге, где, согласно первоначальной информации, в реку въехал легковой автомобиль.

Прибыв на место происшествия, спасатели увидели, как легковой автомобиль быстро тонет и исчезает под водой. С помощью эхолота было обследовано дно реки для установления возможного местоположения автомобиля. Во время подводных поисковых работ водолазы проверили одно из таких мест, однако автомобиль найден не был. Из-за сильного течения и темного времени суток поиски были прекращены незадолго до трёх часов ночи. Поисковые работы продолжатся сегодня в светлое время суток.

По имеющейся в распоряжении Государственной полиции информации, автомобиль въехал в Даугаву между Каменным и Вантовым мостами со стороны Старой Риги. В автомобиле находилась женщина, и поисковые работы продолжаются, сообщили агентству ЛЕТА в отделе общественных связей Государственной полиции.

По данному факту начат уголовный процесс.

За прошедшие сутки пожарные-спасатели также выезжали на вызовы, связанные с возгораниями грузового микроавтобуса, пола, электросчётчика, бани, мусора, сажи в дымоходе жилого дома, легковых автомобилей, садового домика, а также подгоревшей без присмотра еды.

Всего за прошедшие сутки ГПСС получила 39 вызовов — 13 на тушение пожаров, 16 на спасательные работы, а десять вызовов оказались ложными.

Читайте нас также:
#пожар #Рига #спасатели #Даугава #ГПСС
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
1
1
0
1
5
1

Оставить комментарий

(3)
  • JL
    Janina LV
    28-го ноября

    Проводя аналогию с происшествием на железнодорожном переезде в Иманте, возникает вопрос: кого в этот раз признают виновным в отсутствии ограждений безопасности и кто окажется козлом отпущения?

    1
    0
  • Волченька Просто Волченька!
    Волченька Просто Волченька!
    28-го ноября

    Это как? Заснула что ли? Харакири? Дичь какая... 👀

    1
    4
  • полосатый конь
    полосатый конь
    Волченька Просто Волченька!
    28-го ноября

    За рулём звИзда ? Это не езда ! Пилотка транспортного средства ... ))))

    1
    2
Читать все комментарии

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Иконка видео
Изображение к статье: Президент Латвии Эдгар Ринкевич остался доволен новой тюрьмой
Изображение к статье: Странно: жителям Латвии запретили выкладывать в интернет фото Ринкевича и Силини Эксклюзив!
Изображение к статье: Хотел как лучше: в свободное от работы время латвийский полицейский применил насилие к честному человеку

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Президент любит мегапроекты с громкими названиями. Иконка видео
В мире
Изображение к статье: На лицо ужасные, добрые внутри. Иконка видео
Lifenews
Изображение к статье: Ветеран латвийской политики: «Мы переживаем эпоху сомнительных ценностей»
Политика
Изображение к статье: На вознаграждения не жалко!
Политика
Изображение к статье: Как правильно отвечать родственникам, которые вас обесценивают
Люблю!
Изображение к статье: Простой и доступный фрукт, способный защитить от диабета
Еда и рецепты
Изображение к статье: Президент любит мегапроекты с громкими названиями. Иконка видео
В мире
Изображение к статье: На лицо ужасные, добрые внутри. Иконка видео
Lifenews
Изображение к статье: Ветеран латвийской политики: «Мы переживаем эпоху сомнительных ценностей»
Политика

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео