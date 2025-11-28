Сегодня спасатели продолжат поиски автомобиля, затонувшего вчера вечером в Даугаве в Риге, сообщили агентству LETA в Государственной пожарно-спасательной службе (ГПСС).

В 20:25 поступил вызов на Даугаву в Риге, где, согласно первоначальной информации, в реку въехал легковой автомобиль.

Прибыв на место происшествия, спасатели увидели, как легковой автомобиль быстро тонет и исчезает под водой. С помощью эхолота было обследовано дно реки для установления возможного местоположения автомобиля. Во время подводных поисковых работ водолазы проверили одно из таких мест, однако автомобиль найден не был. Из-за сильного течения и темного времени суток поиски были прекращены незадолго до трёх часов ночи. Поисковые работы продолжатся сегодня в светлое время суток.

По имеющейся в распоряжении Государственной полиции информации, автомобиль въехал в Даугаву между Каменным и Вантовым мостами со стороны Старой Риги. В автомобиле находилась женщина, и поисковые работы продолжаются, сообщили агентству ЛЕТА в отделе общественных связей Государственной полиции.

По данному факту начат уголовный процесс.

За прошедшие сутки пожарные-спасатели также выезжали на вызовы, связанные с возгораниями грузового микроавтобуса, пола, электросчётчика, бани, мусора, сажи в дымоходе жилого дома, легковых автомобилей, садового домика, а также подгоревшей без присмотра еды.

Всего за прошедшие сутки ГПСС получила 39 вызовов — 13 на тушение пожаров, 16 на спасательные работы, а десять вызовов оказались ложными.