Трагедия на набережной: в прошлом году автомобиль точно так же въехал в Даугаву, унеся жизнь 3 3030

ЧП и криминал
Дата публикации: 29.11.2025
kasjauns.lv
Общественность потрясена гибелью женщины, которая, съехав по ступеням причала набережной 11 Ноября в центре Риги, въехала на автомобиле в ледяные воды Даугавы. Однако стоит вспомнить, что это далеко не первый подобный случай.

Как уже сообщалось, в пятницу днем спасателям удалось обнаружить и поднять водителя автомобиля, въехавшего в Даугаву возле Каменного моста в центре Риги, однако машина пока останется в реке. После более чем пяти часов поисковых работ спасатели нашли автомобиль, затонувший в четверг вечером. Внутри находилась погибшая, которую подняли из воды и доставили на берег.

Похожая трагедия произошла 6 апреля 2024 года, когда незадолго до восьми вечера автомобиль Skoda Yeti на большой скорости двигался по набережной 11 Ноября в сторону Кенгарагса, проехал под Каменным мостом, резко сменил направление и без торможения влетел по ступеням причала в Даугаву, едва не задев находившихся рядом людей. В салоне поднятого автомобиля нашли тело мужчины 1992 года рождения.

Хотя в соцсетях после подобных несчастных случаев нередко призывают установить какие-либо барьеры у лестниц причалов, пока что самоуправление не откликнулось на подобную инициативу.

#происшествие #Латвия #трагедия #безопасность #спасатели #соцсети #Даугава
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
Оставить комментарий

(3)
  • ИБ
    Из Болота
    29-го ноября

    Автопилот свернул не туда

    3
    9
  • Daily Alibabaevic
    Daily Alibabaevic
    29-го ноября

    судя по сюжету дамочка целенаправленно совершала сие действо случайность и злой рок тут явно не причём.

    26
    5
  • полосатый конь
    полосатый конь
    Daily Alibabaevic
    29-го ноября

    Довольно идиотский способ выпилиться. Впрочем женщины - они такие, женщины...

    7
    11
Читать все комментарии

Видео