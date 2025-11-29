Общественность потрясена гибелью женщины, которая, съехав по ступеням причала набережной 11 Ноября в центре Риги, въехала на автомобиле в ледяные воды Даугавы. Однако стоит вспомнить, что это далеко не первый подобный случай.

Как уже сообщалось, в пятницу днем спасателям удалось обнаружить и поднять водителя автомобиля, въехавшего в Даугаву возле Каменного моста в центре Риги, однако машина пока останется в реке. После более чем пяти часов поисковых работ спасатели нашли автомобиль, затонувший в четверг вечером. Внутри находилась погибшая, которую подняли из воды и доставили на берег.

Похожая трагедия произошла 6 апреля 2024 года, когда незадолго до восьми вечера автомобиль Skoda Yeti на большой скорости двигался по набережной 11 Ноября в сторону Кенгарагса, проехал под Каменным мостом, резко сменил направление и без торможения влетел по ступеням причала в Даугаву, едва не задев находившихся рядом людей. В салоне поднятого автомобиля нашли тело мужчины 1992 года рождения.

Хотя в соцсетях после подобных несчастных случаев нередко призывают установить какие-либо барьеры у лестниц причалов, пока что самоуправление не откликнулось на подобную инициативу.