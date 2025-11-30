Baltijas balss logotype
В Риге загорелся 9-этажный дом, есть пострадавшие 2 6842

ЧП и криминал
Дата публикации: 30.11.2025
BB.LV

Сегодня в Риге в микрорайоне Плявниеки возник пожар повышенной опасности, сообщает собственный корреспондент bb.lv.

Возгорание в районе 11 часов произошло в 9-этажном здании на улице Дравниеку. Загорелась квартира на верхнем этаже.

Пожарные оперативно прибыли на место и ликвидировали очаг возгорания к 12:00. При тушении использовалась телескопическая лестница.

На место происшествия прибыло около десяти единиц спецтранспорта – пожарные машины, машины скорой помощи, транспорт газовщиков, полиция.

Медики увезли в больницу женщину, проживающую в этой квартире. Кроме того, в клинику был доставлен и ребенок из соседней квартиры.

#пожар #медицина #Латвия #ЧП #скорая помощь #спасатели
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
  • Veronika Rudzinska
    Veronika Rudzinska
    30-го ноября

    Опять я курила после кокчиков...=((((

    4
    9
  • Вк
    Виардо кузнецова
    30-го ноября

    Только в своем доме жить безопасно, а в общем зависит как повезет с соседями, может кто-то любит с сигаретой поспать

    16
    9

