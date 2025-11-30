Сегодня в Риге в микрорайоне Плявниеки возник пожар повышенной опасности, сообщает собственный корреспондент bb.lv.

Возгорание в районе 11 часов произошло в 9-этажном здании на улице Дравниеку. Загорелась квартира на верхнем этаже.

Пожарные оперативно прибыли на место и ликвидировали очаг возгорания к 12:00. При тушении использовалась телескопическая лестница.

На место происшествия прибыло около десяти единиц спецтранспорта – пожарные машины, машины скорой помощи, транспорт газовщиков, полиция.

Медики увезли в больницу женщину, проживающую в этой квартире. Кроме того, в клинику был доставлен и ребенок из соседней квартиры.