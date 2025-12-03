Baltijas balss logotype
Семья через неделю собиралась переехать в новый дом, но произошло непредвиденное 0 1548

ЧП и криминал
Дата публикации: 03.12.2025
BB.LV
Изображение к статье: Семья через неделю собиралась переехать в новый дом, но произошло непредвиденное
ФОТО: скриншот видео TV3

В минувшие выходные в Елгаве сгорела часть жилого дома. К счастью, в происшествии никто не пострадал — здание находилось на стадии ремонта и ещё не было заселено. Однако случившееся вызвало определённые разногласия среди местных жителей — некоторые утверждают, что заметили неладное уже в 2:00 ночи, в то время как сигнал спасателям поступил только в 5:00 утра, сообщает передача Degpunktā (ТВ3).

Этот дом ровно год назад приобрела жительница Елгавы. Участок поделен на две части, и цель состояла в том, чтобы отремонтировать купленную половину и превратить её в уютное жильё для семьи.

Теперь все мечты разрушены — ранним утром в субботу пожар не пощадил ни одного квадратного метра: сгорел первый этаж, мансарда и практически вся крыша. На месте журналисты Degpunktā встретили подругу хозяйки. По её словам, владелица получила известие о пожаре сразу после его тушения. Сейчас семья ожидает заключения экспертов — здание было застраховано.

Дом долгое время ремонтировали, и, к счастью, в нём никто не жил. Однако особенно больно то, что все работы были практически завершены, и семья с двумя маленькими детьми собиралась переехать уже на следующей неделе.

«Через неделю. Абсолютно всё было готово. Душевую кабину только что привезли — это было последнее, что нужно было установить», — рассказывает подруга владелицы.

Она возмущена поведением соседей — оказалось, что некоторые из них видели признаки пожара уже в два часа ночи: «Никто не вызвал [пожарных] с 2:00 до 5:00 ночи. Никто. Это возмутительно».

Чтобы выяснить позицию другой стороны, Degpunktā пообщались с жительницей второй части дома. От пожара её отделяла лишь толстая стена, и единственный ущерб, который она понесла — это протекающий потолок от воды, использованной при тушении. Женщина рассказала, как всё выглядело с её стороны.

По её словам, в 2:00 ночи из трубы шёл дым, но это не показалось подозрительным — мужчина, владелец дома, часто работал на участке и в позднее время.

«Мы подумали, что он просто что-то топит», — поясняет соседка.

Лишь в 5:00 утра, выйдя во двор, она поняла, что у соседей пожар, и тогда же позвонила спасателям. Хозяйкам удалось поговорить, и женщина, чья часть дома пострадала, была в шоке от случившегося.

Критика подруги в адрес соседей может не полностью отражать чувства самой хозяйки. Обе стороны можно понять — в дом были вложены усилия и средства в течение года, и всё это обратилось в пепел.

Однако с учётом точки зрения соседей, ночью трудно объективно оценить происходящее — особенно если дом время от времени использовался в ночное время. В данный момент происшествие расследует Государственная полиция. Основная версия среди местных — возгорание произошло из-за короткого замыкания в электропроводке.

ТВ3

#ремонт #пожар #жилье #страхование #безопасность #новости
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
