Житель села Гардене прошлой ночью пережил беду — в потолке его квартиры вспыхнул огонь. Сегодня хозяин жилья, разбирая завалы, был практически уверен, что в произошедшем виноваты соседи, живущие сейчас в другой части Европы, сообщает передача Degpunktā (TV3).

Жилище Сергея оказалось залитым водой и поврежденным огнём. Весь день он провёл, расчищая завалы вместе с друзьями и постоянно общаясь с родственниками. Часть интервью проходила под звон входящих вызовов.

Мужчина рассказал, что проснулся с ощущением, что что-то не так. Открыв дверь спальни, он увидел кухню, охваченную пламенем. Принять меры и сохранить спокойствие помогла армейская закалка — он тут же отключил газовый баллон, вынес его на улицу и побежал предупреждать соседей.

«Главное — чтобы люди не пострадали. Это была моя первая мысль», — говорит он.

Во время пожара из дома пришлось эвакуироваться семи жильцам.

«Мы уже спали, в квартире было много дыма. Быстро оделись и, пробираясь через густой туман, в котором ничего не было видно, спустились вниз», — рассказал житель дома Арвил.

Лишь после того как предупредил всех соседей, Сергей позвонил в службы спасения. Затем он вернулся в квартиру, чтобы попытаться потушить огонь, но было уже поздно:

«Пытался тушить водой, но всё горело открытым пламенем. На меня начали падать балки. Даже в армии я не переживал ничего столь экстремального».

Сергей и остальные жители дома вынуждены были ждать спасателей на морозе до трёх часов ночи. То, что он проснулся вовремя, возможно, спасло соседей от трагедии. Однако если бы в доме были установлены дымовые детекторы, ущерб имуществу тоже мог бы быть меньше.

«Чаще всего пожары в жилом секторе происходят ночью, поэтому наличие детектора — обязательно», — подчеркнул исполняющий обязанности командира Добельского отделения ГПСС Рональд Кучик.

Имея большой опыт в строительстве, Сергей точно знает причину возгорания — по его мнению, виноваты ремонтные работы, проведённые соседями этажом выше летом прошлого года:

«Они вставили деревянные конструкции в дымоход. При топке печи древесина начала тлеть, а затем загорелась».

Сейчас жильцы верхнего этажа находятся в Великобритании, и Сергей с ними не связывался. Он недоумевает по поводу такого подхода к строительству:

«За 30 лет работы на стройке я ни разу не видел, чтобы кто-то ставил деревянные конструкции в дымоход».

Квартира Сергея не была застрахована — восстановительные работы придётся оплачивать из собственного кармана. Но должен ли он это делать один? Если его жилище разрушено из-за самовольного ремонта соседей, кто несёт за это ответственность?

Дом находится в управлении муниципального предприятия «Добельский домоуправ». О проводимых ремонтных работах оно узнало только после пожара.

«Насколько я понимаю, арендатор квартиры на верхнем этаже проводил ремонт. Он заменил балки перекрытия, которые относятся к общему имуществу дома, и такие действия должны были быть согласованы с нами. Согласования не было. Фактически это недопустимо», — пояснил представитель домоуправа.

Он также предположил, что ремонт, скорее всего, проводили сами жильцы. Теперь, в связи с пожаром, самоуправлению предстоит связаться с жителями квартиры на втором этаже и дождаться заключения служб о причинах возгорания, чтобы можно было решать, что делать дальше.

