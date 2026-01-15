Классическое место, классическая ситуация — так можно охарактеризовать инцидент на набережной 11 Ноября под Каменным мостом, который произошёл в среду днём. Водитель грузовика повредил своё транспортное средство, проигнорировав дорожные знаки, указывающие высоту моста, и на несколько часов перекрыл одну из полос движения, сообщает передача Degpunktā (ТВ3).

Несмотря на то, что на набережной 11 Ноября перед Каменным мостом установлено несколько знаков, предупреждающих о высоте путепровода, а также есть обозначенный объезд для автомобилей, которые превышают допустимые габариты, всё равно находится водитель, который блокирует движение. На этот раз виновник происшествия признался, что слишком доверился современным технологиям.

«Навигатор вёл, не обратил внимания. Виноват. В прицепе — бумага», — рассказал водитель фуры.

Повреждены как тягач, так и практически полностью разрушен сам прицеп. Потребовалось время, чтобы перегрузить груз, и только после этого можно было вызывать эвакуатор. К счастью, была перекрыта только одна из двух полос движения, и, хотя движение автомобилей замедлилось, оно всё же продолжалось.

ТВ3