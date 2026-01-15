Почти ежедневно приходят сообщения из разных уголков Латвии о случаях возгорания в дымоходах частных домов. Горение сажи — это сезонная беда: осенью и зимой у спасателей хватает вызовов. А вот летом, когда и следует устранять причины проблем, трубочисты получают совсем немного заявок, сообщает передачи «Degpunktā» (ТВ3).

В Алуксне в одном из жилых домов загорелась сажа в дымоходе. Местная жительница Даце запечатлела, как из трубы вместо дыма вырывается пламя.

"Мы возвращались из детского сада, отвели детей. Шли обратно, а люди уже стояли у этого дома и вызвали пожарных", – рассказала Даце.

К счастью, в происшествии никто не пострадал, и это лишь один из бесчисленных пожаров в зимний сезон, причиной которых становится несвоевременная чистка дымоходов. Исправное состояние дымохода — обязательное условие для всех домов, где активно используется печное отопление. Не каждый может самостоятельно залезть на крышу и почистить трубу, поэтому к этой задаче, от которой зависит жизнь и сохранность жилья, необходимо привлекать трубочистов.

Мастера этого ремесла работают в Латвии с средневековья, а в составе организованного общества — с XVIII века. Они подчеркивают важность своевременного ухода за дымоходами.

"Летом люди слишком мало задумываются о том, что 'сани надо готовить летом'. Если не привести всё в порядок, последствия не заставят себя ждать", — говорит трубочист Марис Бамбис.

Марис отмечает, что осенью у трубочистов работы полным-полно, потому что именно тогда люди вдруг вспоминают, что дымоход нужно было почистить. Он призывает не дожидаться осени и помнить, что специалистов в этой области в Латвии не так много. Поэтому, как только зима заканчивается и начинается весна, он просит задуматься о том, как чувствует себя дымоход после месяцев холодов:

"Мы можем лишь призывать не полагаться на страховщиков и дымовые детекторы. Всё нужно, делать заранее, чтобы не случилось беды".

Мастер отмечает, что в последние годы латвийцы стали гораздо ответственнее относиться к чистке дымоходов в своих домах. Тем не менее статистика, собранная пожарными, не слишком радует — количество пожаров из-за грязных дымоходов исчисляется сотнями.

"Каждую отопительную зиму мы встречаем с лёгким беспокойством. В этом году за первые девять месяцев произошло 229 пожаров, связанных с отопительными устройствами, а также поступило 261 сообщение о горении сажи", — рассказал командир 1-й части Рижского управления ГПСС Агрис Асупс.

Если сажу из дымоходов ещё можно удалить, устранив тем самым риск засора, то с самой отопительной системой всё гораздо сложнее. Нередко возгорания происходят из-за незамеченного дефекта в трубе или печи, который в повседневной жизни трудно заметить, и после пожара жильцы часто не понимают, что именно стало причиной огня.

Но, так же как можно вызвать трубочиста, можно пригласить и специалиста для проверки печи и отопительного оборудования. Однако спасателям больше всего непонятна категория пожаров, вызванных неумением пользоваться печью или небрежностью.

"Скорее, это не небрежность, а равнодушие. Видели и такое, что печь не соединена с дымоходом. Также нельзя класть горючие вещи на печь. И дрова у дверцы печи тоже оставлять не следует", — предупреждают пожарные.

Оставленная без присмотра растопленная печь, открытые дверцы или легковоспламеняющиеся материалы поблизости — все эти причины возгораний можно предотвратить благодаря человеческой осторожности. Пожарные и трубочисты напоминают: при использовании печного отопления нужно быть особенно внимательным, ведь, наблюдая за чужими бедами, часто кажется, что "со мной такого не случится".

ТВ3