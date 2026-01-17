Baltijas balss logotype
По соображениям безопасности шести иностранцам запрещён въезд в Латвию 0 328

ЧП и криминал
Дата публикации: 17.01.2026
BB.LV
Изображение к статье: По соображениям безопасности шести иностранцам запрещён въезд в Латвию
ФОТО: LETA

В пятницу по соображениям безопасности шести иностранным гражданам было отказано во въезде в Латвию, сообщает Государственная пограничная охрана, пишет ЛЕТА.

Въезд в Латвию был запрещён четырём гражданам Болгарии, одному гражданину Молдовы и одному гражданину Казахстана.

Во время иммиграционного контроля в пункте пограничного контроля аэропорта Риги был задержан гражданин России, вылетавший в Нидерланды, который предъявил пограничникам поддельную идентификационную карту гражданина Польши, а также гражданка Сомали, предъявившая поддельную идентификационную карту гражданки Бельгии.

По фактам использования поддельных документов начаты уголовные процессы.

#аэропорт #Латвия #безопасность
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
