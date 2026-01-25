Гипнотизер раздел женщину и потрогал ее: расследование ведет полиция Латвии 1 2900

ЧП и криминал
Дата публикации: 25.01.2026
BB.LV
Иллюстративное фото.

Государственная полиция и Инспекция здравоохранения расследуют возможные случаи незаконной лечебной деятельности и подозрения в сексуальном насилии со стороны одного мужчины, сообщает Латвийское телевидение (ЛТВ).

В редакцию программы обратилась женщина, которая рассказала, что обратилась к мужчине, предлагающему лечение различных зависимостей с помощью гипноза. На его сайте указано, что он является «специалистом по борьбе с зависимостями».

По словам женщины, после завершения консультации мужчина начал делать комплименты по поводу её внешности и предложил помассировать напряжённые участки спины. Как утверждает женщина, ей пришлось раздеться, а во время массажа мужчина непристойно к ней прикасался.

В тот же вечер женщина написала заявление в полицию. Правоохранительные органы начали уголовный процесс по статье 160 Уголовного закона — по факту сексуального насилия.

В свою очередь Инспекция здравоохранения начала проверку по факту возможной незаконной лечебной деятельности.

Число людей, которые выдают себя за специалистов и предлагают лечение, не имея на это права, растёт, признала в разговоре с ЛТВ психиатр и внештатный советник министра здравоохранения Лиене Силе.

Сам мужчина в телефонном разговоре отрицал как то, что когда-либо прикасался к какой-либо женщине против её воли, так и то, что в перечень его услуг входит массаж.

#полиция #здравоохранение #Латвия
Автор - Пётр Телеграфов
Редактор: Пётр Телеграфов
