Во вторник Рижский районный суд приговорил профессора Александра Гапоненко к десяти годам лишения свободы и трем годам пробационного надзора за помощь иностранному государству, а также за разжигание национальной ненависти и вражды.

В прокуратуре агентству ЛЕТА сообщили, что прокурор удовлетворена решением суда, считает его обоснованным и правомерным. В судебных прениях она также просила назначить именно такое окончательное наказание, какое содержится в приговоре.

Обвиняемый сможет обжаловать приговор в Рижском окружном суде. Его адвокат Имма Янсоне сообщила агентству ЛЕТА, что попросит суд подготовить полный текст приговора и после ознакомления с ним приговор будет обжалован.

Гапоненко, который до сих пор находится под стражей, свою вину не признает.

Как сообщалось, в феврале 2025 года обвиняемый удаленно подключился к организованной в Москве "Институтом стран СНГ" публичной дискуссии "Этноцид русских соотечественников в странах Прибалтики как фактор подготовки к войне с Россией" и выступил с речью, в которой выразил поддержку политике России по поддержке диаспоры, поддержал работу "Института стран СНГ" и рассказал о своей деятельности по подготовке публичной информации о притеснении русских в Латвии.

По мнению прокуратуры, обвиняемый сознательно распространял недостоверные утверждения, изображая латышей враждебными по отношению к русскоязычному населению, включая преследование русских, запрет на русский язык и ликвидацию русскоязычных школ.

Распространение такой информации способствовало геополитическим интересам России, направленным против Латвии и стран Балтии, уверены в латвийской прокуратуре.

По данным прокуратуры, Гапоненко также заявлял, что одним из способов остановки "этноцида русских" может быть вторжение России в страны Балтии, включая Латвию, к чему, по его мнению, необходимо готовиться и обеспечивать идеологическую подготовку.

На конференции обвиняемый выступил вместе с другими подданными Латвии, уголовный процесс против которых выделен в отдельное производство.

Для справки

Негражданин Латвии Александр Гапоненко родился в Мелитополе (Украинская ССР) в 1954 году.

Окончил экономический факультет Латвийского государственного университета, работал в Институте экономики АН Латвийской ССР. В 1984 году защитил кандидатскую диссертацию по специальности «Политическая экономия».

Вошёл в состав учёного совета, который единственный в странах Балтии курировал научные работы по политэкономии. В числе диссертантов была литовская соискательница Казимира Прунскене, её научным руководителем был Альгирдас Бразаускас.

В 1993 г. при нострификации советских дипломов получил степень доктора экономики в Латвийском университете.

С 1993 по 2012 г. — доцент Русского Балтийского института (Балтийской международной академии).

С 2004 г. по настоящее время — президент Института европейских исследований.