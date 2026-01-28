В среду временному поверенному в делах Беларуси в Литве вручена дипломатическая нота с выражением решительного протеста в связи с запуском из соседней страны во вторник вечером шаров.

По заявлению Министерства иностранных дел, также было отмечено, что повторяющиеся нарушения воздушного пространства Литвы со стороны Беларуси расцениваются как серьёзные нарушения международного права, представляющие угрозу безопасности.

От представителя посольства Беларуси в Литве потребовали, чтобы Минск немедленно пресёк подобные нарушения и выполнял свои международные обязательства по обеспечению контроля над воздушным пространством и государственной границей страны.

Во вторник вечером был зафиксирован крупнейший в этом году налёт шаров из Беларуси. Из-за этого работу Вильнюсского аэропорта пришлось останавливать трижды, что затронуло 1,7 тыс. пассажиров.

До утра среды было обнаружено восемь шаров, задержаны четыре человека, также найдены остатки нескольких шаров.

В середине декабря правительство из-за шаров, которые нарушают работу Вильнюсского аэропорта и создают угрозу гражданской авиации, объявило экстремальную ситуацию.

По сообщению министерства, вызванному представителю посольства Беларуси в МИД подчеркнули, что при повторении подобных инцидентов Литва оставляет за собой право возобновить ограничения движения на границе или применить иные меры.

Граница с Беларусью уже закрывалась на некоторое время в октябре прошлого года.