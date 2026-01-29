За прошедшие сутки произошло 200 ДТП 1 669

ЧП и криминал
Дата публикации: 29.01.2026
BB.LV
Изображение к статье: За прошедшие сутки произошло 200 ДТП
ФОТО: Unsplash

За минувшие сутки было зарегистрировано 200 дорожно-транспортных происшествий, в одном из которых погиб велосипедист, сообщили агентству ЛЕТА в Государственной полиции.

В полиции пояснили, что количество аварий было выше обычного по сравнению с днями без снежной погоды.

В Рижском регионе произошло 109 ДТП. В восьми из них были пострадавшие — всего девять человек, включая пятерых пешеходов и одного велосипедиста.

В одном из происшествий в Рижском регионе погиб велосипедист. По данным полиции, около 16:00 на улице Агенскална водитель велосипеда потерял управление и упал. Человек скончался на месте. Государственная полиция проводит расследование обстоятельств аварии.

Один человек пострадал в Курземском регионе, где всего зафиксировано 20 ДТП.

В Земгале произошло 35 аварий, в Латгале — 27, а в Видземе — девять. В этих регионах обошлось без пострадавших.

Тем временем Государственная пожарно-спасательная служба сообщает, что вчера в полдень поступил вызов в Иецавскую волость Баусского края, где легковой автомобиль съехал в кювет и опрокинулся на бок. Спасатели освободили из машины двух человек и собаку, а затем вытащили транспортное средство на дорогу.

В сфере дорожного движения было вынесено 386 постановлений об административных правонарушениях, в том числе 89 — за превышение скорости и 10 — за агрессивное вождение.

Кроме того, за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения начат один административный и пять уголовных процессов.

#ДТП #скорость
Автор - Юлия Баранская
Редактор: Юлия Баранская
