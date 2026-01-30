На основании заключения сертифицированного строительного эксперта жилое здание на улице Баускас в Риге, пострадавшее в результате взрыва, признано технически подлежащим восстановлению, и самоуправление окажет поддержку владельцам квартир.

Местные власти обещают профинансировать демонтаж опасных конструкций, а также выплатить поддержку на ремонт жилых помещений в размере до 10 000 евро на каждую квартиру.

Решение о восстановлении здания должны принять 74 владельца квартир. Рижскому самоуправлению в данном здании принадлежат четыре квартиры, и оно располагает четырьмя голосами.

Четыре квартиры из 74 – это около 5,5 процентов. Остальные 94,5 процентов стоимости восстановления придется оплатить другим жильцам дома. Впрочем, у них будет по 10 тысяч от Рижской думы. Так что должно хватить.

Муниципалитет может участвовать в финансировании восстановления здания пропорционально своей доле собственности, как и остальные владельцы квартир.

После демонтажа и укрепительных работ, которые могут занять несколько недель, в здание в первую очередь прибудут представители полиции для проведения необходимых процессуальных действий в рамках расследования взрыва.

Затем жителям будет предоставлена возможность попасть в свои квартиры и забрать личные вещи, пояснили в самоуправлении.

После этого станет возможным проведение консервации здания и разработка проекта восстановления. Эксплуатировать здание можно будет только после получения соответствующего заключения Департамента городского развития.

Как сообщал bb.lv, взрыв в пятиэтажном жилом доме произошёл из-за повреждённого газопровода. В результате обрушились верхние этажи здания и крыша, жители были эвакуированы, несколько человек получили травмы, двое погибли.