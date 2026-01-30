Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Взорванный дом, в котором погибли два человека, признан годным для проживания – конечно, после ремонта 6 2507

ЧП и криминал
Дата публикации: 30.01.2026
BB.LV
ФОТО: Youtube

На основании заключения сертифицированного строительного эксперта жилое здание на улице Баускас в Риге, пострадавшее в результате взрыва, признано технически подлежащим восстановлению, и самоуправление окажет поддержку владельцам квартир.

Местные власти обещают профинансировать демонтаж опасных конструкций, а также выплатить поддержку на ремонт жилых помещений в размере до 10 000 евро на каждую квартиру.

Решение о восстановлении здания должны принять 74 владельца квартир. Рижскому самоуправлению в данном здании принадлежат четыре квартиры, и оно располагает четырьмя голосами.

Четыре квартиры из 74 – это около 5,5 процентов. Остальные 94,5 процентов стоимости восстановления придется оплатить другим жильцам дома. Впрочем, у них будет по 10 тысяч от Рижской думы. Так что должно хватить.

Муниципалитет может участвовать в финансировании восстановления здания пропорционально своей доле собственности, как и остальные владельцы квартир.

После демонтажа и укрепительных работ, которые могут занять несколько недель, в здание в первую очередь прибудут представители полиции для проведения необходимых процессуальных действий в рамках расследования взрыва.

Затем жителям будет предоставлена возможность попасть в свои квартиры и забрать личные вещи, пояснили в самоуправлении.

После этого станет возможным проведение консервации здания и разработка проекта восстановления. Эксплуатировать здание можно будет только после получения соответствующего заключения Департамента городского развития.

Как сообщал bb.lv, взрыв в пятиэтажном жилом доме произошёл из-за повреждённого газопровода. В результате обрушились верхние этажи здания и крыша, жители были эвакуированы, несколько человек получили травмы, двое погибли.

×
Читайте нас также:
#ремонт #жилье #взрыв #безопасность #газопровод #финансирование
Автор - Пётр Телеграфов
Редактор: Пётр Телеграфов
6
2
1
1
0
0

Оставить комментарий

(6)

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Авария мотоцикла
Изображение к статье: Кладбище в Цесвайне
Изображение к статье: Одинокая лодка на спокойном озере
Изображение к статье: Женщина после гибели ребенка спрятала его тело в морозильной камере.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Талибан.
В мире
Изображение к статье: Автомобиль не роскошь, а средство передвижения.
Бизнес
Изображение к статье: New Delta создаст более 2 млн рабочих мест.
Техно
Изображение к статье: Святой Николай
Наша Латвия
2
Изображение к статье: Коллекционная монета "Венок невесты"
Наша Латвия
Изображение к статье: Пурвциемская средняя школа Эксклюзив!
Политика
Изображение к статье: Талибан.
В мире
Изображение к статье: Автомобиль не роскошь, а средство передвижения.
Бизнес
Изображение к статье: New Delta создаст более 2 млн рабочих мест.
Техно

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео