Озвучены первые версии трагедии в Резекне, где найдены мёртвыми ребёнок и взрослый 1 4915

ЧП и криминал
Дата публикации: 31.01.2026
BB.LV
Латвию всколыхнула трагическая новость. В Резекне в одной из квартир были обнаружены два погибших человека — тело 35-летнего взрослого и тело малолетнего ребёнка. Государственная полиция сообщает, что на данный момент ничто не указывает на причастность к случившемуся других лиц, что позволяет предположить несчастный случай или убийство ребёнка.

Тела ребёнка и взрослого были обнаружены в квартире в четверг. По неофициальной информации, имеющейся в распоряжении передачи Degpunktā (ТВ3), погибшими являются мужчина и его маленькая дочь. В конце марта ребёнку должно было исполниться два года.

"Один человек родился в 1991 году, второй — в 2024 году. В связи с произошедшим в Государственной полиции начат уголовный процесс, и правоохранительные органы будут выяснять обстоятельства случившегося. Можем сообщить, что назначены экспертизы, в ходе которых будут установлены причины смерти обоих лиц. Первоначальная информация не указывает на участие других лиц в совершении преступного деяния", - прокомментировала представитель Государственной полиции Юлия Юране.

В настоящее время в городе распространяется информация о том, что ребёнок был оставлен на присмотр отцу, пока мать находилась на работе. Родители девочки вместе не проживали. Возможно, дома произошёл несчастный случай или непредвиденная ситуация, в результате которой ребёнок получил смертельные травмы. В свою очередь отец после произошедшего, предположительно, лишил себя жизни.

#Резекне #полиция #Латвия #трагедия #преступность #смерть #семейные отношения
Автор - Юлия Баранская
