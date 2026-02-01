Власти федеральной земли Нижняя Саксония представили законопроект, который позволит проводить физическую проверку сотрудников полиции, если возникнет подозрение в их связях с экстремистскими движениями. Речь идет о возможной реформе дисциплинарного законодательства, инициированной коалицией из SPD и партии «Зеленые». По замыслу разработчиков, проверка татуировок должна помочь в выявлении полицейских, которые наносят на тело символы, запрещенные немецкими законами, например свастику или черепа СС.

Эти изображения считаются пропагандой национал-социализма и запрещены Уголовным кодексом Германии. Представитель «Зеленых» в ландтаге Нижней Саксонии Михаэль Люманн пояснил, что новая мера будет применяться только при наличии конкретных оснований. Если у руководства полиции появятся веские доказательства возможной связи сотрудника с экстремистскими организациями, суд сможет разрешить визуальный осмотр тела полицейского.

Таким образом, решение о проведении проверки будет принимать не полицейский врач, а судья. Это, по словам авторов инициативы, защитит сотрудников от произвольных действий начальства и обеспечит соблюдение прав человека.

Дисциплинарное право — без четких правил

Представитель SPD Александр Сааде отметил, что в нынешнем законодательстве отсутствует правовой механизм, позволяющий проверять наличие подобных символов. Новый закон должен устранить этот пробел и создать правовую основу для дисциплинарных расследований.

При этом МВД Нижней Саксонии подчеркнуло, что осмотр тела возможен только при наличии реальных доказательств серьезного проступка. То есть проверка не станет массовой, а будет применяться лишь в исключительных случаях, уточняет t‑online.de.

Правые экстремисты в полиции — не единичные случаи

Тема правого экстремизма в немецких силовых структурах остается болезненной. По данным расследования телеканала RTL и журнала Stern, в прошлом году в разных федеральных землях Германии велось около 200 дисциплинарных и уголовных дел против полицейских, подозреваемых в связях с праворадикальными движениями или распространении теорий заговора.

Однако эксперты уверены, что реальное число таких случаев может быть выше, так как не все земли предоставляют статистику. Например, в Северном Рейне-Вестфалии, Берлине и Мекленбурге-Передней Померании точные данные отсутствуют.

Разные мнения внутри CDU

Еще в прошлом году министр внутренних дел Северного Рейна-Вестфалии Герберт Ройль (CDU) жестко осудил случаи экстремизма среди полицейских. Он заявил, что сотрудники обязаны защищать демократию и правовое государство, а тех, кто этого не делает, следует увольнять.

Тем не менее, позиция CDU в Нижней Саксонии оказалась иной. Представитель фракции Андре Бок считает, что планируемая проверка татуировок — «унижение для служащих» и «недоверие ко всему госаппарату». По его словам, такие меры противоречат принципам современного правового государства и подрывают мораль внутри полиции.

Почему вопрос вызвал спор

С одной стороны, правительство Нижней Саксонии считает, что борьба с правым экстремизмом в полиции требует решительных действий. С другой — критики предупреждают: подобные проверки могут восприниматься как вмешательство в личную жизнь и приведут к потере доверия среди сотрудников правоохранительных органов.

Кроме того, юристы указывают на необходимость четких процедурных правил и гарантий, чтобы исключить злоупотребления и обеспечить прозрачность процесса.

Возможные последствия

Если законопроект будет одобрен, Нижняя Саксония станет первой федеральной землей Германии, где проверка татуировок получит официальный правовой статус. Это может стать примером для других регионов, где тема правого экстремизма в силовых структурах также вызывает тревогу.

Таким образом, новая инициатива отражает общий тренд немецкой политики — стремление ужесточить контроль за сотрудниками государственных органов, особенно в сфере безопасности. Но пока вопрос остается открытым: где проходит граница между защитой демократии и нарушением личных свобод.