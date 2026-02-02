С сегодняшнего дня в Риге начало работать новое мобильное приложение Муниципальной полиции — RVPP, доступное для устройств на iOS и Android. Оно пришло на смену устаревшему приложению 2014 года, развитие которого было решено прекратить.

Как сообщил вице-мэр Риги Эдвардс Ратниекс, приложение позволяет жителям сообщать о происшествиях только на территории города, прикрепляя фото и видео в режиме реального времени, что должно ускорить реакцию полиции. Для отправки сообщений потребуется авторизация через eParaksts mobile или Smart-ID, что снизит количество анонимных и некорректных обращений.

Приложение запущено в тестовом режиме, в нём продолжаются доработки. В самоуправлении отмечают, что ранее жители воспользовались старым приложением более 48 тысяч раз, в основном сообщая о нарушениях правил дорожного движения.