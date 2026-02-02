Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

В Риге запущено новое мобильное приложение муниципальной полиции 0 566

ЧП и криминал
Дата публикации: 02.02.2026
BB.LV
Изображение к статье: В Риге запущено новое мобильное приложение муниципальной полиции

С сегодняшнего дня в Риге начало работать новое мобильное приложение Муниципальной полиции — RVPP, доступное для устройств на iOS и Android. Оно пришло на смену устаревшему приложению 2014 года, развитие которого было решено прекратить.

Как сообщил вице-мэр Риги Эдвардс Ратниекс, приложение позволяет жителям сообщать о происшествиях только на территории города, прикрепляя фото и видео в режиме реального времени, что должно ускорить реакцию полиции. Для отправки сообщений потребуется авторизация через eParaksts mobile или Smart-ID, что снизит количество анонимных и некорректных обращений.

Приложение запущено в тестовом режиме, в нём продолжаются доработки. В самоуправлении отмечают, что ранее жители воспользовались старым приложением более 48 тысяч раз, в основном сообщая о нарушениях правил дорожного движения.

Читайте нас также:
#Рига #безопасность #технологии
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
0
0
1
0
0
2

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: В рамках уголовного процесса по делу «Rail Baltica» допрошено около 60 человек
Изображение к статье: Начальник будет не в восторге: трамвай серьёзно помял фургон по доставке воды
Изображение к статье: «Обезьяны. Больше никто». В ожидании пожарных в Саласпилсе людей огорчило поведение полиции
Изображение к статье: Польская полиция прибыла на место очередной диверсии. Иконка видео

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Ветеринар предупредил об опасности морозных прогулок для собак
Люблю!
Изображение к статье: «О разрешённой ненависти»: латышка о русофобии
Наша Латвия
Изображение к статье: ЛГБТ маршируют в форме. Иконка видео
ЧП и криминал
Изображение к статье: Шэрон Стоун рассказала, что после инсульта начала «слышать» умерших
Lifenews
Изображение к статье: «Эпидемия»? - Больницы по всей Латвии увольняют граждан РФ и РБ
Наша Латвия
Изображение к статье: Врач: женщины с талией более 80 сантиметров входят в группу риска по диабету
Люблю!
Изображение к статье: Ветеринар предупредил об опасности морозных прогулок для собак
Люблю!
Изображение к статье: «О разрешённой ненависти»: латышка о русофобии
Наша Латвия
Изображение к статье: ЛГБТ маршируют в форме. Иконка видео
ЧП и криминал

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео