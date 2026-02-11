В условиях, когда в центре Риги каждая минута на счету, чтобы как можно быстрее преодолеть пробки, неудачный манёвр водителя автомобиля Audi ещё больше замедлил и без того плотный трафик. Управляемая мужчиной машина врезалась в бетонное ограждение, сообщает передача Degpunktā (ТВ3).

Audi влетел в бетонную стену подземного туннеля прямо напротив торгового центра «Origo». Почему водитель допустил ошибку и с какой стороны он въезжал — пока неизвестно, сообщает ТВ3.

Больше всего происшествие удивило тех, кто в тот момент поднимался по лестнице пешеходного туннеля — удар прогремел буквально у них над ухом.

«Я хотел зайти в туннель и увидел, как машина просто врезалась в барьеры. В машине был один человек. (Degpunktā: Он вышел из машины?) Да, были только небольшие клубы дыма. (…) Он сразу позвонил в полицию, а потом что-то осматривал в машине», — рассказал очевидец.

Когда прибыли медики Службы неотложной медицинской помощи, водитель оказался под их наблюдением. Удар был сильным, и кузов автомобиля сильно деформировался.

Пожарные оттащили машину в сторону, чтобы она как можно меньше мешала движению на и без того перегруженных улицах, а также привели в порядок проезжую часть. На дороге разлились различные жидкости, которые были собраны с помощью абсорбента.