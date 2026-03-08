В Риге на кругу в направлении Дрейлини дорожный конфликт закончился эпической дракой.

Два водителя остановили машины прямо на круговом перекрестке и начали кулачный бой, парализовав движение. Скучающие в пробке водители не растерялись и начали снимать вирусное видео.

На опубликованных кадрах видно, что оба водителя заблокировали движение, остановив свои автомобили прямо посреди дороги.

Боец легкого веса завалил тяжеловеса на асфальт, но в партере у юркого, но легкого водителя шансов не было – его задавили массой.

Из-за такого несдержанного поведения другим участникам дорожного движения пришлось объезжать конфликтующих мужчин и их брошенные автомобили.