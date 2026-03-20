Бойцы батальона специальных задач Государственной полиции, взлом двери, и двое человек под сопровождением правоохранителей направляются к микроавтобусу — такие сцены наблюдали жители Ильгюциемса, под окнами которых задержали торговцев наркотиками.

Жители улицы Балту зафиксировали, что одно из пятиэтажных зданий было окружено полицейскими автомобилями, сообщает передача Degpunktā (ТВ3). На газоне с помощью номерных табличек отмечены несколько объектов. Среди вещей, которые, вероятно, в панике выбросили из окна квартиры на пятом этаже, видны самодельное устройство для курения и упаковки, в которых, предположительно, находились наркотики.

"Я видел только, как взломали дверь, и всё. (DP: Не знаете, почему?) Там жил парень с девушкой. Когда я вернулся с работы, они стояли на четвёртом этаже — три женщины, три парня. Видимо, ждали, потому что у них была папка с документами. Потом приехала полиция. Я слышу шум. Взломали дверь — и всё. Потом полиция уехала, ну, было спецподразделение в форме. И всё, женщины остались здесь", — рассказал сосед.

На месте происшествия ситуацию взял под контроль именно батальон специальных задач Государственной полиции. Сотрудники были вооружены щитами на случай, если кто-то из задерживаемых решит вести себя агрессивно.

"Государственная полиция в связи с незаконным оборотом наркотических веществ задержала двух человек. Изъяты различные вещества, которым назначены экспертизы для определения их состава и количества", — пояснила представитель Государственной полиции Гита Гжибовска.

Жители дома подтверждают, что по меньшей мере один из задержанных проживал по этому адресу. Произошедшее стало для них неожиданностью, так как ранее ничто не указывало на его возможную связь с наркотиками.

"Парень нормальный — когда здесь проходили голосования, собрания, он приходил. Я не замечал за ним ничего такого. (DP: Долго полиция была?) Нет, они были буквально 15 минут. Потом их забрали, приехали на микроавтобусе, они собрались. Сели в автобус, женщины остались, не знаю, что там проверяли, искали", — отметил сосед.

В ходе расследования полиция выяснит, с какой целью хранились вещества — для сбыта или личного употребления, что в дальнейшем определит судьбу обоих задержанных.