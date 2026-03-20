Сотрудники Государственной полиции завершили расследование уголовного процесса о попытке убийства, произошедшей в прошлое Рождество в Лудзе. По подозрению в совершении преступления был задержан мужчина 1954 года рождения, к которому применена мера пресечения — арест.

Вечером 25 декабря 2025 года сотрудники Северо-Латгальского участка Латгальского регионального управления Государственной полиции получили информацию о попытке убийства в Лудзе. Правоохранители незамедлительно отреагировали и в ходе оперативных мероприятий задержали предполагаемого виновного — мужчину 1954 года рождения.

В ходе расследования установлено, что во время совместного употребления алкоголя мужчина 1954 года рождения причинил телесные повреждения мужчине 1978 года рождения. Известно, что он несколько раз ударил потерпевшего топором по голове и нанес ему ножевое ранение в шею. Пострадавший был доставлен в местное медицинское учреждение.

Отмечается, что суд избрал задержанному меру пресечения — содержание под стражей.

В связи с произошедшим в Государственной полиции был начат уголовный процесс по статье 116 Уголовного закона — за умышленное противоправное лишение жизни другого человека (убийство). За такое преступление предусмотрено наказание в виде пожизненного лишения свободы или лишения свободы на срок от пяти до двадцати лет с пробационным надзором до трёх лет. Также в отношении лица начат процесс по части четвёртой статьи 15 Уголовного закона — за покушение на преступление, то есть умышленное действие (или бездействие), непосредственно направленное на его совершение, если преступление не доведено до конца по независящим от виновного причинам.

11 марта 2026 года сотрудники Следственного отдела Северо-Латгальского участка завершили расследование и направили уголовное дело в прокуратуру для начала уголовного преследования в отношении мужчины 1954 года рождения.

Государственная полиция напоминает, что ни одно лицо не считается виновным, пока его вина в совершении преступления не будет доказана в установленном законом порядке.