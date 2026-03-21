Два диверсанта-поджигателя нанесли LDz ущерб на 372 014 евро

ЧП и криминал
Дата публикации: 21.03.2026
LETA
Изображение к статье: Два диверсанта-поджигателя нанесли LDz ущерб на 372 014 евро

Обвиняемые в поджоге объектов латвийской железнодорожной инфраструктуры в интересах России молодые люди нанесли ущерб в размере 372 014 евро, выяснило агентство ЛЕТА.

В начале марта Служба государственной безопасности (СГБ) передала в прокуратуру материалы дела против двух граждан Латвии, обвиняемых в поджоге объектов железнодорожной инфраструктуры в интересах России.

Оба мужчины обвиняются в помощи иностранному государству в деятельности, направленной против другого государства, а также в умышленном уничтожении чужого имущества. Они облили горючим и подожгли релейные шкафы, распределительный шкаф освещения и дизельный локомотив; всего зафиксировано пять эпизодов поджога.

Один из обвиняемых через мессенджеры установил контакты с лицами, связанными с интересами России, и согласился за вознаграждение совершать поджоги, фиксируя их на видео для пропагандистских целей.

Пострадавшими признаны ГАО "Latvijas dzelzceļš" и АО "Baltijas tranzīta serviss"; общий размер ущерба превышает 386 000 евро.

Обвиняемые своего отношения к обвинению пока не выразили. Они были задержаны в сентябре 2025 года и в настоящее время находятся под арестом.

#СГБ #криминал #Латвия #прокуратура #ущерб #поджог #Россия #арест
