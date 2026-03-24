Стриптизёр из Подмосковья расчленил и разложил по чемоданам свою девушку, а после покончил с собой.

В Красногорске жестоко убита 33-летняя Эльмира Т. Части тела девушки, расфасованные по чемоданам, обнаружили в мусорном контейнере неподалёку от дома, где она проживала со своим бойфрендом — 31-летним стриптизёром Сергеем В.

По данным «Базы», мужчина убил свою возлюбленную в момент ссоры, избавился от тела, а после свёл счёты с жизнью — его тело было обнаружено под окнами квартиры с травмами, характерными для падения с большой высоты. СК Московской области возбудил уголовное дело об убийстве.

Как стало известно журналистам, парочка сходилась и расходилась бесчисленное количество раз. Месяц назад влюбленные решили попытать удачу и наконец-то съехались. При этом родные Эльмиры были категорически против потенциального зятя, который к тому моменту уже не раз поднимал на девушку руку.

Своей семье мужчина рассказывал, что работает сварщиком в Ленинградской области. На деле все было иначе – Сергей трудился в стрип-клубах столицы и Подмосковья. Его визитной карточкой являлся образ, который он «слизал» у Моргенштерна (выступал под треки рэпера). Как отмечают знакомые, у стриптизера были проблемы с наркотиками и деньгами. Не исключено, что он совершил преступление как раз в неадекватном состоянии. Перед этим персонаж фактически разнес квартиру, где сейчас царит жуткий погром.