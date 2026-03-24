В понедельник вечером в Юрмале в результате пожара погиб человек, сообщили в Государственной пожарно-спасательной службе (ГПСС), пишет ЛЕТА.

Вызов в Юрмалу ГПСС получила в 21:32. Там пожар произошёл в одноэтажном жилом доме, где горел первый этаж здания на площади 40 квадратных метров и крыша на площади 100 квадратных метров.

До прибытия ГПСС из здания эвакуировался один человек, который пострадал в пожаре, ещё один человек погиб. Пожар повышенной опасности был ликвидирован в 1:38.

За прошедшие сутки ГПСС в общей сложности получила 65 вызовов, в том числе 33 — на тушение пожаров, из которых 24 были пожарами сухой травы, 23 — на спасательные работы, а девять вызовов оказались ложными.

Более крупный пожар в понедельник днём также тушили в Аугшдаугавском крае, в волости Пилскалне, где на площади трёх гектаров горела сухая трава, а на площади 120 квадратных метров — хозяйственное здание.

ГПСС напоминает, что сжигание сухой травы запрещено, наказуемо и опасно.