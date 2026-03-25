Это теперь ясно и одному мужчине, который вез друга на работу в состоянии опьянения более одной промиллесообщает передача Degpunktā (ТВ3). Сейчас мужчине предстоит доказать правоохранителям, что у него были права, поскольку за вождение без прав и в состоянии опьянения менее 1,5 промилле предусмотрена уголовная ответственность.

Полицейский патруль заметил в деревне двух подозрительных лиц, а затем тот же автомобиль был замечен уже в движении. Машина имела финские регистрационные номера и двигалась неуверенно, поэтому сотрудники полиции решили ее остановить. Водитель пояснил, что у него нет водительского удостоверения, выданного в Латвии, но есть права, выданные в Соединенном Королевстве.

Полицейские указали, что при себе необходимо иметь и права, полученные за границей, однако у водителя была лишь их фотография. "Я по Европе ездил, показываю фотографии", — объяснял он. Полицейские вежливо обратили внимание, что фото невозможно проверить, так как на нем нет опознавательных признаков, и поэтому оно не может считаться документом.

Водитель смог предъявить только документы об уплате налога на эксплуатацию транспортного средства, поскольку сам он задекларирован в Латвии, но использует автомобиль, зарегистрированный за рубежом. Правоохранители указали, что по сути он управляет автомобилем без действительного удостоверения.

Последним шагом была проверка, не сел ли водитель за руль в состоянии опьянения. Сначала он не хотел проходить проверку, однако, услышав, что тогда придется ждать сотрудников Государственной полиции, согласился. В результате у него было установлено состояние опьянения.

"Вы задержаны. Управление без прав в состоянии алкогольного опьянения — это уголовная ответственность."

Мужчина был задержан до прибытия сотрудников Государственной полиции. В настоящее время при сотрудничестве с зарубежными коллегами еще выясняется, что именно происходит с его водительским удостоверением — действительно ли оно или нет.

"Начат уголовный процесс по факту возможного вождения в состоянии опьянения без водительского удостоверения. В настоящее время ведется досудебное расследование", — подтвердила представитель Государственной полиции Лига Дзилюма.