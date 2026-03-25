Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Разве фотографии прав недостаточно?! Очень вежливый полицейский разрушил надежды пьяного водителя

ЧП и криминал
Дата публикации: 25.03.2026
BB.LV
ФОТО: скриншот видео TV3

Сфотографированное водительское удостоверение, возможно полученное за границей, не является официальным документом.

Это теперь ясно и одному мужчине, который вез друга на работу в состоянии опьянения более одной промиллесообщает передача Degpunktā (ТВ3). Сейчас мужчине предстоит доказать правоохранителям, что у него были права, поскольку за вождение без прав и в состоянии опьянения менее 1,5 промилле предусмотрена уголовная ответственность.

Полицейский патруль заметил в деревне двух подозрительных лиц, а затем тот же автомобиль был замечен уже в движении. Машина имела финские регистрационные номера и двигалась неуверенно, поэтому сотрудники полиции решили ее остановить. Водитель пояснил, что у него нет водительского удостоверения, выданного в Латвии, но есть права, выданные в Соединенном Королевстве.

Полицейские указали, что при себе необходимо иметь и права, полученные за границей, однако у водителя была лишь их фотография. "Я по Европе ездил, показываю фотографии", — объяснял он. Полицейские вежливо обратили внимание, что фото невозможно проверить, так как на нем нет опознавательных признаков, и поэтому оно не может считаться документом.

Водитель смог предъявить только документы об уплате налога на эксплуатацию транспортного средства, поскольку сам он задекларирован в Латвии, но использует автомобиль, зарегистрированный за рубежом. Правоохранители указали, что по сути он управляет автомобилем без действительного удостоверения.

Последним шагом была проверка, не сел ли водитель за руль в состоянии опьянения. Сначала он не хотел проходить проверку, однако, услышав, что тогда придется ждать сотрудников Государственной полиции, согласился. В результате у него было установлено состояние опьянения.

"Вы задержаны. Управление без прав в состоянии алкогольного опьянения — это уголовная ответственность."

Мужчина был задержан до прибытия сотрудников Государственной полиции. В настоящее время при сотрудничестве с зарубежными коллегами еще выясняется, что именно происходит с его водительским удостоверением — действительно ли оно или нет.

"Начат уголовный процесс по факту возможного вождения в состоянии опьянения без водительского удостоверения. В настоящее время ведется досудебное расследование", — подтвердила представитель Государственной полиции Лига Дзилюма.

Читайте нас также:
#полиция #права #документы
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
2
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

(1)

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео