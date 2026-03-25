Трагедия в Юрмале: пенсионерка из-за шока не могла позвать на помощь 0 1650

ЧП и криминал
Дата публикации: 25.03.2026
BB.LV
Изображение к статье: Трагедия в Юрмале: пенсионерка из-за шока не могла позвать на помощь
ФОТО: скриншот видео TV3

В Юрмале в понедельник вечером произошёл сильный пожар, в котором погиб 60-летний мужчина.

Спасатели поясняют, что звонок на номер 112, вероятно, был сделан с опозданием, так как к моменту их прибытия здание уже было охвачено пламенем полностью, сообщает передача Degpunktā (ТВ3).

Около 21:00 жительница Кемери вышла на вечернюю прогулку с собакой — в доме напротив, на первый взгляд, всё было спокойно и тихо.

Однако менее чем через полчаса, возвращаясь назад, женщина стала очевидицей трагедии в соседской семье:

"Я увидела дым, но подумала, что это идёт из трубы. Подошла ближе и поняла, что это слишком сильно… Для дыма из дымохода его слишком много. Я начала бежать и у соседей увидела, что огонь был во всех окнах".

Одна из жительниц горящего дома успела выбежать наружу и, как рассказала соседка, была настолько в отчаянии, что не могла даже закричать. Соседка сразу позвонила спасателям и объяснила, что в доме живут пожилые люди с сыном.

"Она сказала: сын дома спит", — вспоминает слова пенсионерки очевидец.

Пожарные прибыли с разных сторон Юрмалы. По прибытии им пришлось бороться с огнём, который слишком долго оставался без вмешательства. Командир поста ГПСС в Булдури Лаурис Жердиньш отметил, что вызов был получен поздно, и к моменту прибытия пожарных крыша горела полностью.

В огне погиб 60-летний сын пожилой женщины. Сама она с травмами была доставлена в больницу. Местные жители характеризуют семью по-своему.

"Очень порядочная женщина, трудолюбивая. Сын был немного непутёвый", — говорит житель района Агрис.

"Бабушка с дедушкой были хорошими людьми. Не пили, не курили. Сын любил выпить. У меня сразу возникла мысль, что он мог уснуть с сигаретой в комнате", — говорит соседка.

Её версия о причине пожара совпадает с версией полиции — наиболее вероятно, возгорание произошло из-за непотушенного окурка.

#пожар #Юрмала #трагедия #спасатели
