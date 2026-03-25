Почти каждый день спасатели спешат к людям, в чьих домах загорелась еда. Иногда ситуацию удается быстро взять под контроль и обойтись без пострадавших, однако в отдельных случаях, казалось бы, небольшой пожар может стоить человеку жизни.

В одном из пятиэтажных домов на улице Стирну в Риге произошла ситуация, когда окружающие заметили дым из окон квартиры на верхнем этаже. К счастью, в этот раз обошлось без пострадавших, сообщает передача Degpunktā (ТВ3).

Окно квартиры на пятом этаже сейчас оставлено в режиме проветривания. Соседи рассказывают, что накануне в помещениях образовалось сильное задымление, которое, вероятно, заметили люди на улице, поэтому и вызвали спасателей для проверки происходящего по адресу.

"Естественно, приехал весь комплект — скорая помощь, пожарные и так далее. Сын смотрел в компьютере, я читала книгу. Он говорит: "Посмотри, что у нас происходит! У нас — на пятом этаже!" Мы выходим — а ничего нет. Спасатели делают свою работу. Стучат к моей соседке, она испугалась", - вспоминает соседка.

Женщина рассказывает, что сосед, в квартире которого все происходило, работает в ночные смены, и это, вероятно, стало одной из причин, почему он уснул во время приготовления еды.

"Этому человеку за 50. Недавно его бросила подруга, они много лет были вместе. Ну алкоголь — это старая проблема. (DP: Поэтому, наверное, и уснул…) Да там много ли надо?!"

Пожары такого типа — не редкость. Чаще всего в случаях, когда на кухне подгорает еда, спасатели констатируют, что в квартире никого нет или жильцы уснули.

"Государственная пожарно-спасательная служба напоминает, что при приготовлении пищи нельзя даже на короткое время покидать жилье или уходить отдыхать, поскольку при подгорании еды возникает сильное задымление, угрожающее здоровью окружающих, а также высокая температура, из-за которой могут загореться предметы вокруг плиты! В прошлом году было потушено 425 пожаров, вероятной причиной которых стала оставленная без присмотра плита", - уточнила представитель ГПСС Эндия Далбиня.

В данном случае хозяину квартиры также предложили помощь медиков, однако он от нее отказался.