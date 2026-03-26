В этом году в дорожно-транспортных происшествиях погибло меньше людей, чем за аналогичный период прошлого года, однако на дорогах Латвии произошло «очень много аварий, вызвавших широкий общественный резонанс», заявил в интервью программе «900 секунд» на TV3 председатель правления CSDD Айвар Аксенок.

Аксенок пояснил TV3, что на данный момент число погибших примерно на треть меньше, чем за тот же период прошлого года. Текущая статистика показывает, что в первые месяцы 2026 года в авариях погибли 19 человек.

Тем не менее, по словам главы CSDD, этот год отмечен несколькими авариями, вызвавшими широкий резонанс в обществе.

«По крайней мере пять тяжёлых дорожно-транспортных происшествий можно назвать, в которых пострадали несколько человек и было задействовано много транспортных средств. Такой странный год», — добавил Аксенок.

Он отметил, что, хотя в последние годы на дорогах Латвии внедрены технические средства контроля и достигнут значительный прогресс, крайне важно обеспечить присутствие полиции на дорогах.

«Не только для того, чтобы фиксировать нарушения на фото или видео, но и чтобы останавливать и проверять водителей физически. Надо сказать, что очень многие водители, задержанные в состоянии опьянения, уже лишены водительских прав. Соответственно, они об этом не беспокоятся. Введено несколько санкций, но есть категория людей, на которых это не влияет, поэтому необходимо присутствие полиции», — сказал Аксенок.

Комментируя статистику о среднем числе — около десяти задержанных пьяных водителей в сутки, глава CSDD отметил:

«Людям нечего терять! Конечно, можно много говорить о стрессе в обществе, но это не является оправданием».

Отвечая на вопрос, может ли проблему решить снижение допустимого уровня алкоголя до нуля промилле, Аксенок сказал: «Я думаю, это мало что изменит, скорее вызовет множество новых бюрократических и спорных процедур, потому что ноль — это ноль, а есть множество факторов, которые могут на это повлиять. Надо отметить, что во многих случаях допустимая норма уже снижена — для начинающих водителей и водителей автобусов она составляет 0,2 промилле. Если говорить о нуле, нужно учитывать множество других факторов, например точность измерений и влияние различных условий. Это создаст больше других проблем, чем даст эффект».