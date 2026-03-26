В Риге во вторник в стоянке магазина произошёл пожар — автомобиль превратился в груду металла.

Очевидцы считают, что техническая неисправность вряд ли стала причиной — незадолго до возгорания у машины происходили действия, похожие на преступные, сообщает передача Degpunktā (ТВ3).

Жители Пурвциемса во вторник стали свидетелями того, как на парковке магазина сгорел автомобиль Opel Zafira. Горящий автомобиль недолго представлял угрозу для окружающих, так как вскоре прибыли спасатели и приступили к работе.

Тушение автомобиля заняло несколько минут. Очевидцев, наблюдавших за пожаром и работой служб, было немало. Однако лишь немногие заметили, что происходило у транспортного средства незадолго до возгорания.

«Какие-то случайные парни… У них, похоже, машина застряла. Сначала они пытались её освободить, а потом в какой-то момент из салона пошёл огонь. Я позвонил в службы и увидел, как появились открытые языки пламени. И тогда они куда-то убежали», — рассказывают Артис и Артур, ставшие свидетелями происходящего.

По словам молодых людей, находившиеся у автомобиля вели себя весьма подозрительно. Их первоначальные действия напоминали хулиганство, которое вскоре, по их мнению, переросло в преступление.

«Они газовали машину… Колесо крутилось минут пять. Они прыгали по машине, пытались её толкать. В какой-то момент начали пинать зеркала, разбили лобовое стекло. Потом просто оставили заведённую машину… Что-то ещё из багажника закинули в салон, видимо, подожгли и убежали. Похоже, они подожгли её специально. Закинули в салон какие-то шины и другие вещи из багажника, сломали двери, подожгли, взяли бутылки пива и ушли», — говорят очевидцы.

Правоохранительные органы начали уголовный процесс по статье 18 — о преступлении против собственности. Более подробную информацию в интересах следствия полиция не раскрывает, известно лишь, что на данный момент никто не задержан.