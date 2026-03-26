Несмотря на снижение числа водителей, задержанных за рулем в состоянии опьянения, в целом в сфере борьбы с такими нарушениями в Латвии наблюдается стагнация - такое мнение прозвучало в четверг на заседании Совета по безопасности дорожного движения (СБДД).

По данным Государственной полиции, в прошлом году за управление транспортным средством в нетрезвом виде было возбуждено 2990 административных и уголовных дел, что на 298 меньше, чем годом ранее, когда таких случаев было зафиксировано 3413.

В четверг на заседании СБДД заместитель начальника Главного управления полиции общественного порядка, начальник управления реагирования Юрис Янчевскис заявил, что снижение заметно, однако количество задержанных пьяных водителей по-прежнему остается высоким.

Янчевскис отметил, что на поведение водителей повлияли поправки к уголовному кодексу 2022 года, предусматривающие уголовную ответственность за вождение в состоянии опьянения с содержанием алкоголя в крови свыше 1,5 промилле.

Представитель полиции согласился, что при большей численности сотрудников полиции количество задержанных водителей могло бы быть еще выше. "У нас было бы больше возможностей реагировать, проводить проверки и выявлять нарушения", - отметил Янчевскис.

Директор Департамента автомобильного сообщения Министерства сообщения Таливалдис Вецтиранс, оценивая данные последних лет по вождению в состоянии опьянения, отметил, что "царит стагнация" и ситуация в Латвии в целом не улучшается. "Да, спад был, но за ним следует горизонтально плоская тенденция - ничего не меняется. Хорошо, что не становится хуже, но и существенно лучше тоже не становится", - подчеркнул Вецтиранс.

Ранее сообщалось, что в этом году в результате дорожно-транспортных происшествий в Латвии погибли 19 человек.

В прошлом году в ДТП погибли 118 человек, что на семь больше, чем годом ранее. Серьезно пострадали 326 человек - на 13 больше, чем в 2024 году, а легко пострадали 3528 участников движения.

Всего в прошлом году было зарегистрировано 17 818 ДТП, что на 203 случая больше, чем в 2024 году.