Люди решили связаться с газовой службой — и не зря. В одной из квартир произошла утечка газа из плиты, сообщает передача Degpunktā (ТВ3).

Громкий шум исходил от вентилятора положительного давления, который пожарные использовали для проветривания подъезда. Видно, что в квартире на первом этаже открыты окна, а внутри работают сотрудники «Gaso».

На место прибыли и правоохранители, которые обходили соседей, чтобы установить владельца квартиры и контакты старшего по дому. Один из жильцов сообщил в газовую службу о сильном запахе газа в доме.

«Выходя из дома в магазин, я почувствовал запах, но помощь уже кто-то вызвал. (DP: Вы почувствовали запах именно в подъезде или в квартире?) В подъезде. (..) (DP: Как быстро прибыли службы?) Примерно через час или 40 минут. (DP: Довольно долго…) Да. (DP: Но они сразу поняли, где причина?) Думаю, сразу — аварийная служба стучала в дверь, где была утечка. Позже вызвали пожарных и полицию», — рассказал местный житель.

В «Gaso» подтвердили слова мужчины. Немного после полудня поступил вызов о запахе газа. Повышенная концентрация газа была зафиксирована у одной из квартир.

«Представители аварийной службы стучали в дверь, однако никто не открыл и не ответил. Связаться с владельцем квартиры не удалось. Немедленно была прекращена подача природного газа — перекрыт вводной кран газовой системы квартир в подъезде. Следует подчеркнуть, что специалисты “Gaso” не имеют права входить в жильё без разрешения жильца. Поэтому, учитывая сложившуюся ситуацию, была вызвана ГПСС, которая помогла попасть в квартиру. На месте было установлено, что одна из ручек газовой плиты не была полностью закрыта, в результате чего произошла утечка газа», — говорится в комментарии «Gaso».

Подача природного газа в многоквартирном доме на улице Аглонас была восстановлена во всех квартирах, кроме той, где обнаружили утечку. Соседи рассказывают, что в этой квартире живёт пожилая женщина, которая в тот момент, возможно, была на прогулке.