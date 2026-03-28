Государственная полиция разыскивает без вести пропавшего Эдгара Мелниса, 2009 года рождения, который 25 марта этого года около 16:00 вышел из адреса на улице Икшкилес в Риге и до настоящего времени не вернулся по месту жительства, а также с ним не удалось связаться.
Предположительно может находиться в микрорайоне Кенгарагс.
Приметы: рост 185 см, худощавого телосложения, светло-каштановые волосы. Был одет в чёрные брюки, чёрную куртку, чёрный свитер и чёрную шапку.
Государственная полиция призывает ознакомиться с фотографиями подростка и откликнуться всех, кто знает его возможное местонахождение, позвонив по номеру телефона 112.
